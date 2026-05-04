Forest skellti Chelsea

Nottingham Forest fór langt með að bjarga sér frá falli úr ensku úrvalsdeildinni með 1-3 útisigri á Chelsea í dag. Forest er sex stigum frá fallsæti þegar þremur umferðum er ólokið. Chelsea hefur tapað sex deildarleikjum í röð.
Allt gekk á afturfótunum hjá Chelsea í dag. Jesse Derry, ungur leikmaður liðsins, var borinn af velli í uppbótartíma fyrri hálfleiks eftir harkalegt samstuð og Matz Sels varði vítaspyrnu frá Cole Palmer. Þá var mark dæmt af liðinu.
Forest fékk draumabyrjun þegar Taiwo Awoniyi skoraði með skalla eftir sendingu frá Dilane Bawka strax á 2. mínútu.
Forest fékk svo vítaspyrnu þegar Malo Gusto togaði í treyju Awoniyis. Igor Jesus fór á punktinn, skoraði og kom gestunum í 0-2.
Á lokamínútu fyrri hálfleiks lenti Derry, sem var að spila sinn fyrsta deildarleik fyrir Chelsea, í harkalegu samstuði við Zach Abbott. Vítaspyrna var dæmd en þeir lágu báðir óvígir eftir. Derry og Abbott þurftu báðir að fara af velli og eftir langa bið tók Palmer vítið en Sels varði frá honum.
Á 52. mínútu skoraði Awoniyi annað mark sitt og þriðja mark Forest með skoti af stuttu færi eftir sendingu frá Morgan Gibbs-White sem kom inn á sem varamaður í hálfleik.
Leikurinn gekk sannarlega ekki stórslysalaust fyrir sig því eftir klukkutíma lentu Gibbs-White og Robert Sánchez, markvörður Chelsea, í samstuði og þurftu báðir að yfirgefa völlinn.
Joao Pedro hélt að hann hefði minnkað muninn á 73. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Í uppbótartíma skoraði Joao Pedro í annað sinn með glæsilegri hjólhestaspyrnu og það mark fékk að standa. Nær komst Chelsea þó ekki og Forest fagnaði 1-3 sigri.
Chelsea er í 9. sæti deildarinnar með 48 stig en Forest er í 16. sætinu með 42 stig.