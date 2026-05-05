Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefur aukið öryggisgæslu sína verulega. Þá hefur hann einangrast töluvert og ver mestum tíma sínum í neðanjarðarbyrgjum þar sem hann grandskoðar stöðuna í Úkraínu. Forsetinn er sagður verja minni tíma en áður í stjórn Rússlands.
Spenna milli ráðamanna í Rússlandi, embættismanna og annarra áhrifamikilla manna er sögð hafa aukist til muna.
Frá því í mars hafa yfirvöld í Rússlandi haft sérstakar áhyggjur af því að mikilvægum og leynilegum upplýsingum sé lekið, mögulegum banatilræðum gegn Pútín eða mögulegum valdaránstilraunum.
Þegar kemur að mögulegum banatilræðum hafa verðir Pútíns sérstakar áhyggjur af því að áhrifamiklir menn í Rússlandi noti sjálfsprengidróna gegn forsetanum. Pútín eða fjölskyldumeðlimir hans eru þess vegna hættir að halda til á heimilum hans í og nærri Moskvu, eða í Valdai-héraði í Rússlandi.
Pútín er sagður verja nokkrum vikum í senn í mismunandi byrgjum á meðan ríkismiðlar Rússlands nota gamalt myndefni af forsetanum á ferðinni.
Þetta er meðal þess sem sagt er koma fram í gögnum evrópskra leyniþjónusta og máli heimildarmanna sem rætt hafa við blaðamenn Financial Times og rússneska útlagamiðilsins iStories, sem segjast hafa fengið ýmis atriði gagnanna staðfest.
Þar kemur einnig fram að þeir sem ætla sér að heimsækja Pútín eða fara á fundi með honum þurfa að gangast undir tvær öryggisskoðanir. Sprengjuleitir kringum Pútín eru margar og ítarlegar en lífi hans er að miklu leyti stýrt af öryggisstofnunum Rússlands.
Fólki sem vinnur með honum eða nærri honum er meinað að nota síma og fá eingöngu að nota tölvur sem eru ekki tengdar internetinu. Þessu sama starfsfólki er bannað að nota almenningssamgöngur og er búið að setja upp eftirlitskerfi heima hjá sumum starfsmönnum hans, eins og kokkum, ljósmyndurum og lífvörðum.
Þá hefur verið lokað fyrir aðgang fólks að internetinu í Moskvu og annars staðar en það hefur að hluta til verið vegna ráðstafana sem tengjast öryggisgæslu Pútíns og vörnum gegn drónum.
Öryggisgæsla hefur einnig verið aukin kringum tíu háttsetta rússneska herforingja og er það að miklu leyti vegna banatilræða Úkraínumanna gegn háttsettum starfsmönnum varnarmálaráðuneytisins.
Undir lok síðasta árs hélt Pútín fund með mörgum af æðstu yfirmönnum öryggisstofnana Rússlands þar sem þeir kenndu hvor öðrum um að Úkraínumönnum hefði tekist að ráða herforingja eins og Fanil Sarvarov af dögum.
Eftir rifrildi á fundinum hvatti Pútín menn til að róa sig og lagði til aukna gæslu kringum tíu háttsetta herforingja. Þangað til hafði Valerí Gerasimóv, formaður herforingjaráðs Rússlands, verið sá eini með slíka gæslu.
Heimildarmenn iStories segja mjög erfitt að fá heimild til hlerana í glæparannsókn sem tengist ekki stjórnmálum í Rússlandi, þar sem nánast allur hlerunarbúnaður ríkisins sé notaður til að vakta og vernda ríkisstjórnina og aðrar stofnanir.
Þegar kemur að innrás Rússa í Úkraínu, þar sem Rússum hefur orðið lítið ágengt um margra mánaða skeið, er Pútín sagður fylgjast mjög náið með vendingum. Hann fundar daglega með herforingjum sínum en samkvæmt heimildarmönnum FT fylgist hann náið með því þegar lítil þorp í Úkraínu eru hernumin og öðrum smáatriðum.
Önnur málefni fá sífellt minni tíma hjá Pútín. Einn heimildarmaður FT, sem sagður er þekkja Pútín og ræða við hann, segir að um sjötíu prósent af tíma forsetans fari í stríðið. Hinn tíminn fari í að hitta menn eins og forseta Indónesíu eða efnahagskerfi Rússlands.
Heimildarmaðurinn sagði að eina leiðin til að fá að ræða við Pútín væri að tala við hann um stríðið.
Roman Anin, stofnandi iStories, skrifaði pistil um þessar fregnir en hann segir þær gífurlega mikilvægar. Svo virðist sem að Rússar séu að upplifa umfangsmiklar breytingar á rússneska ríkinu. Þráteflisstaða í Úkraínu, áhrifamiklar árásir og olíuinnviði Rússlands og ýmis önnur vandræði, bæði efnahagsleg og samfélagsleg muni fyrr eða síðar leiða til átaka milli ráðandi fylkinga í Rússlandi um hásæti Pútíns.
Það að Pútín, sem byggði núverandi stjórnkerfi Rússlands, hafi aukið öryggisgæsluna eins mikið og hann virðist hafa gert sýni fram á að hann viti vel að stjórn hans sé í hættu. Það sé ástæðan fyrir aukinni einangrun hans og ofsóknaræði.
Anin segir að til skamms tíma standi Rússar frammi fyrir tveimur mismunandi framtíðum.
Önnur leiðin sé til Rússlands sem líkist Íran að miklu leyti. Ríkis þar sem Pútín takist að halda völdum og tryggja sig í sessi með aðstoð gífurlega öflugra öryggisstofnana, sem muni líkjast byltingarverði Íran.
Stofnanir þessar beiti umfangsmikilli undirokun til að halda Pútín við stjórnvölinn. Þá muni einangrun rússnesku þjóðarinnar einnig aukast til muna.
Hin leiðin svipi til ástandsins sem ríkti í Rússlandi undir lok valdatíðar Ívans grimma. Tilraunir hans til að koma böndum á yfirstéttina samhliða kostnaðarsömum stríðsrekstri og öðrum vandræðum, hafi leitt til fjöldaaftaka, borgarastyrjaldar.