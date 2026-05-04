Michael Carrick, þjálfara Manchester United, var líkt og fleirum mjög brugðið þegar það fréttist að Sir Alex Ferguson, lærifaðir hans, hefði verið fluttur af Old Trafford á sjúkrahús fyrir 3-2 sigur United gegn Liverpool í gær.
Hinn 84 ára gamli Ferguson hlaut aðhlynningu sjúkraliða á Old Trafford áður en hann var fluttur með sjúkrabíl. Carrick fékk þessar fréttir skömmu áður en flautað var til leiks.
Samkvæmt breska ríkismiðlinum, BBC, var þó ekki um bráðatilvik að ræða heldur um varúðarráðstafanir, og standa vonir til þess að Ferguson fái fljótlega að fara heim til sín.
Ferguson varð því ekki vitni að því þegar United tryggði sér formlega sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð, með því að vinna erkifjendurna með sigurmarki Kobbie Mainoo. Carrick sagðist þó vonast til að þessi niðurstaða myndi færa Ferguson góða hvatningu.
United veitti engar fréttir af Ferguson í gær og hvað hefði orðið til þess að hann var fluttur á sjúkrahús. Hann fékk blóðtappa í heila árið 2018 og varð þá mjög veikur en hefur náð sér vel af því.
„Ég hef ekki fengið neinar fréttir svo ég veit ekki hver staðan er akkúrat núna,“ sagði Carrick við fjölmiðla eftir leik í gær.
„Ég heyrði af þessu fyrir leikinn. Það eina sem ég get sagt er að þessar fréttir höfðu veruleg áhrif á mig,“ sagði Carrick.
„Síðan vonum við bara að það sé í lagi með hann. Við vonum að hann sé í góðu ástandi, óskum honum alls hins besta og hugsum svo sannarlega til hans. Vonandi hefur það góð áhrif á hann að heyra hver úrslitin urðu,“ sagði Carrick.
Undir stjórn Carricks hefur United nú unnið Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa og Chelsea, og alls tíu af fjórtán leikjum, og fært góð rök fyrir því að hann feti í fótspor Fergusons og verði stjóri United til frambúðar.