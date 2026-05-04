Rudy Giuliani, fyrrverandi borgarstjóri New York, hefur verið lagður inn á sjúkrahús en hann er sagður vera í alvarlegu en stöðugu ásigkomulagi. Talsmaður hans tilkynnti þetta í gær en sagði ekki hve lengi Giuliani, sem er 81 árs gamall, hefði verið á sjúkrahúsi né hvers vegna.
Þá liggur ekki fyrir hvenær hann var lagður inn á sjúkrahús en Ted Goodman, talsmaðurinn, bað fólk um að biðja fyrir Giuliani. Síðasta sumar var hann lagður inn á sjúkrahús vegna brákaðs hryggjarliðs eftir bílslys.
Giuliani var borgarstjóri New York í átta ár en undir lok þess tíma var árásin á tvíburaturnana gerð. Hann þótti standa sig vel í starfi í kjölfar árásarinnar og var af mörgum kallaður „borgarstjóri Bandaríkjanna“.
Árið 2000 bauð hann sig fram til öldungadeildar Bandaríkjanna gegn Hillary Clinton en dró framboð sitt til baka eftir að hann greindist með ristilkrabbamein.
Hann reyndi seinna meir, árið 2007, að verða forseti fyrir Repúblikanaflokkinn en það gekk ekki eftir. Síðar varð hann einkalögmaður og ráðgjafi Donalds Trump, forseta, og leiddi um tíma viðleitni Trumps til að halda völdum þrátt fyrir að hafa tapað forsetakosningunum 2020, gegn Joe Biden.
Sú vinna leiddi til fjölmargra lögsókna gegn Giuliani en ein þeirra leiddi til þess að hann var dæmdur til að greiða mæðgum frá Georgíu 148 milljónir dala í skaðabætur. Þá peninga átti hann ekki til og sótti um gjaldþrotaskipti. Hann gerði þó á endanum samkomulag við mæðgurnar um að greiða þeim ótilgreinda upphæð og fékk hann að halda heimili sínu og öðrum eigum.
Engar upplýsingar hafa litið dagsins ljós sem benda til þess að kosningasvindl hafi kostað Trump sigur í kosningunum. Hann lýgur því þó enn ítrekað .
Það gerði hann síðast í gærkvöldi en þá skrifaði hann færslu á samfélagsmiðil sinn um Giuliani og hve illa „öfga vinstri geðsjúklingar, allir Demókratar“, hefðu komið fram við hann.
„Og hann hafði rétt fyrir sér um allt! Þeir svindluðu í kosningunum, fölsuðu hundruð sagna, gerðu allt mögulegt til að rústa þjóð okkar, og nú, sjáið Rudy. Svo sorglegt!“
Dómari í Georgíufylki í Bandaríkjunum hefur látið niður falla síðustu lögsóknina sem eftir stóð gegn Donald Trump Bandaríkjaforseta. Málið sneri að meintum tilraunum hans til að snúa við úrslitum forsetakosninganna 2020.
Rudy Giuliani, fyrrverandi borgarstjóri New York og fyrrverandi einkalögmaður Donalds Trump, hefur farið fram á gjaldþrotaskipti. Það gerði hann í New York í vikunni og tíundaði hann skuldir eins og mikinn lögfræðikostnað, ógreidda skatta og 148 milljónir dala, sem hann var nýlega dæmdur til að greiða mæðgum í skaðabætur.
Listi yfir falska kjörmenn sem Donald Trump og bandamenn hans fengu repúblikana í Georgíu til þess að senda Bandaríkjaþingi og lygar um kosningaúrslitin eru kjarninn í víðfeðmri ákæru á hendur fyrrverandi forsetanum og átján samverkamönnum hans í ríkinu. Nokkrir þeirra eru ákærðir fyrir tilraun til að stela kjörgögnum og eiga við kosningavélar.
Kona sem fullyrðir að hún hafi unnið fyrir Rudy Giuliani, persónulegan lögmann Donalds Trump, sakar hann um að hafa þvingað sig til kynlífs og að skulda henni milljónir í launagreiðslur. Hún segir eiga upptökur af lögmanninum. Giuliani hafnar ásökununum alfarið.
Rupert Murdoch, ástralski auðjöfurinn sem á og rekur fjölmiðla um heiminn allan, viðurkenndi við vitnaleiðslur að þáttastjórnendur sjónvarpsstöðvarinnar Fox News, þeirrar vinsælustu í Bandaríkjunum, ýttu undir lygar Donalds Trump, fyrrverandi forseta um kosningarnar 2020. Murdoch viðurkenndi einnig að hafa ekki reynt að grípa inn í.
Aganefnd áfrýjunardómstóls í New York svipti í dag Rudy Giuliani lögmannréttindum í ríkinu vegna falskra fullyrðinga sem hann setti fram til að fá dómstóla til þess að snúa við kosningaósigri Donalds Trump í nóvember.