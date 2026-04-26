Dramatíkin var allsráðandi í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Baráttan bæði á toppi og botni deildarinnar virðist ætla að teygja sig allt til loka tímabilsins. Hér neðar í fréttinni má sjá öll mörk gærdagsins, allt það helsta.
Eberechi Eze tryggði Arsenal mikilvægan sigur gegn Newcastle United á Emirates leikvanginum. Með sigrinum tyllir Arsenal sér aftur á topp deildarinnar en varð um leið fyrir blóðtöku í leiknum Kai Havertz og Eberechi Eze meiddust báðir. Lokatölur 1-0 sigur Arsenal.
Alexander Isak var á skotskónum þegar Liverpool sigraði Crystal Palace, 3-1, á Anfield. Með sigrinum komst Rauði herinn upp í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Þrátt fyrir að vinna loks sinn fyrsta deildarleik á árinu 2026 gegn Wolves í gær er Tottenham enn í fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Sigurmark Callums Wilson fyrir West Ham United gegn Everton skyggði á gleði Tottenham-manna. Lokatölur á London leikvanginum 2-1 West Ham í vil. Tveimur stigum munar á West Ham og Tottenham sem vermir síðasta fallsæti deildarinnar.
Fulham lyfti sér upp í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 1-0 sigri á Aston Villa á Craven Cottage í fyrsta leik dagsins. Aston Villa varð þar af mikilvægum stigum í Evrópubaráttu deildarinnar.