„Það fer í taugarnar á mér“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hermann Hreiðarsson var ósáttur við dómarana eftir leik og lét þá heyra það. Hann vildi þá sjá meiri ákefð frá sínu liði. Vísir/Diego

Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var súr með 4-1 tap sinna manna fyrir KR á Hlíðarenda í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld.

Valsmenn byrjuðu fínt áður en KR-liðið tók hreinlega öll völd á vellinum. Albin Skoglund skaut í stöng úr góðu færi og þá átti Lúkas Logi Heimisson að fá víti snemma leiks, áður en KR komst yfir.

„Mér fannst við byrja ógnarsterkt hérna, fáum tvö dauðafæri og áttum að fá vítaspyrnu. Mómentið var með okkur en svo fáum við á okkur mark og mörk breyta leikjum. Það breytti rytmanum aðeins, það sló okkur út af laginu, ég viðurkenni það,“ segir Hermann.

Valur stillti upp í fjögurra manna vörn með fimm varnarmenn inn á. Einn þeirra, Myles Veldman, var svokallaður frakki á Aron Sigurðarsyni og fylgdi honum hvert fótmál. Hermanni fannst það ganga fínt framan af en breytti um kerfi eftir hlé þar sem KR leiddi 2-0 í hálfleik.

„Ég var ánægður með hvernig þetta gekk framan af og við hleypum leiknum upp í smá kaós, sem mér fannst ganga fínt. En þú verður að taka færin, við gerðum það ekki. Það var skítt að fá þetta mark úr föstu leikatriði og annað undir lokin á fyrri hálfleiknum,“ segir Hermann.

Þér fannst þið ekki mæta ofjörlum ykkar í dag?

„Alls ekki. Það er 2-0 ef við nýtum færin. Þá ertu bara í toppmálum hérna.“

Emil Larsen, markmannsþjálfari Vals, fékk rautt spjald fyrir almenn leiðindi við dómarateymið í hálfleik. Af hverju?

„Ég vissi ekki einu sinni af því. En ætli það sé ekki eitthvað með vítaspyrnudóminn. Þetta var pjúra vítaspyrna. En ég veit ekki alveg hvað hann hefur sagt.“

Hvað taka Valsmenn út úr þessu?

„Við lærum helling af þessum leik en svo þarf að hrósa KR-liðinu líka. Þeir hlupu meira, eltu vonlausa boltann. Það fer í taugarnar á mér, að þeir hafi verið aggressívari en við,“ segir Hermann.

