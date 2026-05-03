Eyjakonan lagði Sveindísi

Sveindís Jane Jónsdóttir og stöllur hennar í Angel City töpuðu 1-0 fyrir Utah Royals á heimavelli í bandarísku NWSL-deildinni í fótbolta í nótt.
Utah-liðið heimsótti Los Angeles í nótt og var á siglingu eftir erfiða byrjun. Utah fékk aðeins eitt stig úr fyrstu þremur leikjum sínum en hafði unnið þrjá í röð fyrir heimsóknina til Kaliforníu.
Angel City hafði aftur á móti tapað tveimur í röð fyrir leik næturinnar eftir að hafa þar á undan unnið þrjá fyrstu leiki sína.
Eyjakonan frá Kanada, Cloé Lacasse, sem lék með ÍBV við góðan orðstír hér heima skoraði það sem reyndist eina mark leiksins fyrir Utah eftir rúmlega hálftíma leik.
Róður Englanna þyngdist þá þegar hin brasilíska Maiara Niehues fékk að líta rautt spjald undir lok fyrri hálfleiks. Ekkert var skorað eftir hlé og Utah vann 1-0 sigur.
Utah er með 13 stig í fjórða sæti deildarinnar eftir sjö leiki, þremur frá toppliði Portland Thorns. Angel City er með níu stig í áttunda sæti en hefur aðeins spilað sex leiki.