Erlent

Þúsundir her­manna kallaðir heim frá Þýska­landi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Bandaríkjaher er með talsverða viðveru í Þýskalandi. Stærsta herstöð þeirra er í Ramstein.
Bandaríkjaher er með talsverða viðveru í Þýskalandi. Stærsta herstöð þeirra er í Ramstein.

Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur tilkynnt um afturköllun fimm þúsunda hermanna sinna frá Þýskalandi. Samkvæmt ónafngreindum embættismönnum stafar þetta af óánægju Bandaríkjaforseta vegna tregðu Þjóðverja við að taka þátt í árásarstríði sínu við Íran.

CBS greinir frá þessu og hefur eftir téðum embættismönnum að ráðstöfuninni sé ætlað að tjá gremju Donalds Trump Bandaríkjaforseta í garð evrópskra leiðtoga fyrir að hafa veitt jafnlitla aðstoð í stríði Bandaríkjanna og Ísraels við Írana og raun ber vitni.

Trump hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum undanfarna daga og gagnrýnt Friedrich Merz kanslara Þýskalands harðlega sem og aðra leiðtoga aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins. Í einum reiðilestra sinna sagði hann Merz standa sig hræðilega og að hann ætti við alls konar vandamál að stríða. Einnig velti hann því upp hvort hann ætti ekki að kalla hermenn í Ítalíu og á Spáni heim.

Skýring gefin á bransamáli

Bandaríkjaher er með umtalsverða viðveru í Þýskalandi og hefur haft alla tíð frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Rúmlega 36 þúsund bandarískir hermenn dvöldu á herstöðvum víðs vegar um landið í desember samkvæmt breska ríkisútvarpinu.

Talsmaður varnarmálaráðuneytisins sagði í yfirlýsingu að skipunin hefði borist frá ráðherranum, Pete Hegseth.

„Þessi ákvörðun er tekin í kjölfar ítarlegrar yfirferðar á viðbúnaðarstöðu ráðuneytisins í Evrópu og endurspeglar þarfir á vettvangi og aðstæður á jörðu niðri,“ hefur breska ríkisútvarpið eftir Sean Parnell talsmanni varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna.

„Við gerum ráð fyrir að brottflutningnum verði lokið á næstu sex til tólf mánuðum.“

Öll þjóðin niðurlægð

Leiða má líkur að því að ummæli sem Friedrich Merz kanslari lét falla í pallborðsumræðum með stúdentum í Marsberg fyrr í vikunni hafi ekki verið til þess fallin að lægja öldurnar.

Þar sagði hann það meðal annars morgunljóst að Bandaríkjamenn hefðu engar áætlanir og að hann sæi enga leið út fyrir þá.

„Íranir eru augljóslega mjög færir í samningaviðræðum, eða öllu heldur, mjög færir í að semja ekki, láta Bandaríkjamenn ferðast til Íslamabad og fara svo þaðan aftur án nokkurs árangurs,“ sagði hann.

Hann sagði einnig alla bandarísku þjóðina niðurlægða af írönskum stjórnvöldum.

Bandaríkin Þýskaland Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið