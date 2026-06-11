Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofningu flokksins Freyja Þórisdóttir skrifar 11. júní 2026 20:57 Guðmundur Andri var kjörinn á Alþingi fyrir Samfylkinguna í alþingiskosningunum árið 2017 en náði ekki endurkjöri í kosningunum að fjórum árum liðnum. Vísir/Vilhelm Guðmundur Andri telur ekki rétt að kalla ágreining sem undanfarið hefur myndast innan raða Samfylkingarfólks klofning. Hann segist þó halda að nýleg stefnubreyting, kröpp hægri beygja, hafi ekki verið nægilega mikið rædd á vettvangi flokksins. Guðmundur er einn þeirra sem skrifuðu undir skoðanapistil þar sem hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundins jafnaðarfólks mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar. Á sjötta tug jafnaðarmanna ritaði undir skoðanapistil inn á vef Vísis í dag þar sem hópurinn mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Ekki nógu mikið rædd Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, er einn þeirra fimmtíu og fimm sem skrifuðu undir greinina en hann ræddi málið í Reykjavík Síðdegis í dag. „Mér finnst að það eigi að leita allra leiða þegar um er að ræða börn, börn í þessari viðkvæmu stöðu og fjölskyldur, að það eigi að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir að þau séu frelsissvipt, lokuð inni einhvers staðar,“ segir Guðmundur. Hann bætir við að þrátt fyrir að hafa ekki verið virkur í „nágrenni flokksins“ síðan hann hætti á þingi þá telji hann stefnubreytinguna ekki hafa verið nægilega mikið rædda á vettvangi flokksins. „Vegna þess að þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessum málaflokki,“ ítrekar hann. Er einhver formlegur vettvangur innan flokksins til þess að fjalla um þessi mál? „Já, það eru flokksráðsfundir og það eru landsfundir og það eru málefnahópar sem hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræða málin. Þetta er stór flokkur og fullt af fólki þarna með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á um þær. Síðan séu málin rædd og ákveðin stefna mótuð í framhaldi af því,“ segir Guðmundur. Ekki allir á leið úr flokknum Það sé það sem hópurinn hafi gert athugasemd við. Hann segir ágreining hafa skapast en að hann vilji ekki ganga svo langt að segja að þetta sé klofningur innan Samfylkingarinnar. „Ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka um fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við vildum bara að okkar sjónarmið kæmu fram um þetta,“ segir hann. En það er búið að samþykkja að þetta er orðið að lögum. Eruð þið of sein? „Já, augljóslega. Við erum það og þetta er orðinn hlutur,“ segir hann og talar svo um það að sumir sem hafi komið að skriftum skoðanagreinarinnar séu ekki á „þessum daglega vettvangi stjórnmálanna og erum kannski að fylgjast mismikið með“. Þá segist hann sjálfur ekkert fylgjast neitt voðalega mikið með stjórnmálaumtali daglega en að þetta hafi komið upp og að þá hafi hann og fleiri viljað bregðast við og láta vita af sinni skoðun. Kannski verði tekið mið af mannúðlegri sjónarmiðum eftirleiðis. Aldrei í lagi að loka börn inni Hann tekur undir með þáttastjórnendum að málaflokkurinn sé að vissu leyti mjög erfiður og viðkvæmur og að það geti reynst erfitt að finna góða og mannúðlega lausn á þessu. „Þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta oft undan einhverjum hræðilegum stjórnvöldum, náttúruhamförum eða einhverjum voða, þá eru náttúrulega fáar góðar lausnir til og kannski þá helst sú að skjóta skjólshúsi yfir fólk og leyfa því að reyna að búa sér til eitthvert líf,“ segir hann. Hann geri sér þó grein fyrir því að þeir þingmenn sem standi að þessu hafi litið svo á að þarna væri verið að leita mannúðlegra leiða „og þar fram eftir götunum“. Honum þyki þó að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttindasamtök sem þarna hafi gert athugasemdir: Barnaheill, Rauða krossinn og Amnesty. „Það á aldrei að loka börn inni, finnst mér. Börn eiga að geta verið úti að leika,“ segir hann. Er það ekki tryggt með þessu? „Nei, það virðist ekki vera. Það er einhver svona smá útivera og einhver boltavöllur kannski en ekki nægjanlega og þau eiga að geta verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi,“ segir Guðmundur en hann segir engin viðbrögð frá forystu Samfylkingarinnar hafa borist við bréfinu í dag svo hann viti til. Samfylkingin Brottfararstöð fyrir útlendinga Hælisleitendur Innflytjendamál Flóttafólk á Íslandi Mannréttindi Réttindi barna Tengdar fréttir Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Dómsmálaráðherra segir samþykkt Alþingis á frumvarpi sínu um brottfararstöð ekki kalla fram sigurtilfinningu. Með stöðinni sé Ísland að uppfylla sínar skuldbindingar en á sama tíma sé úrræðið íþyngjandi ráðstöfun. 10. júní 2026 00:01 No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð „Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd,“ segja samtökin No Borders í yfirlýsingu í tengslum við lög sem samþykkt voru á Alþingi í dag sem heimila stjórnvöldum að setja á fót svokallaða brottfararstöð. Samtökin hafa meðal annars beitt sér fyrir réttindum flóttafólks. 9. júní 2026 20:28 Umdeild brottfararstöð leidd í lög Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð er orðið að lögum. Í brottfararstöð munu útlendingar geta sætt frelsissviptingu vegna ákvörðunar um að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar er til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið, sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsissviptingu barna. Slíkri frelsissviptingu eru þó settar þröngar skorður. 9. júní 2026 16:08 „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Þriðja umræða fer fram á Alþingi í dag um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar og meðlimur í allsherjar- og menntamálanefnd, segir brottfararstöðina eiga að tryggja mannúð í ömurlegum aðstæðum. Gert sé ráð fyrir því að fjölskyldur verði vistaðar á sérsvæði í úrræðinu en hann segist þó vona að vægari úrræði verði notuð áður. Gert sé ráð fyrir því í lögunum. 9. júní 2026 08:06 Mest lesið Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Finnur ekki fyrir sársauka Innlent Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Innlent Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Innlent Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Innlent Boðar harðar árásir og hernám Kharg-eyju Erlent Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent Hótaði að beita skotvopni Innlent Fleiri fréttir Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Hermann Nökkvi verður aðstoðarmaður Vilhjálms Árnasonar Sorglegt hve fáir Kópavogsbúar hafi skrifað undir listann Leggja til að mestu gljúfurkerfi landsgrunnsins verði vernduð „Ljóst að deilunni er ekki lokið“ Bein útsending: Funda um verðbólgu, verðlag og laun Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Færa umferð af norður- á suðurakbraut á Breiðholtsbraut Mættu með stungusár á lögreglustöðina Veglegt veiðihús rís fyrir silungasvæðið Þjónusta þjarka og falskra aðganga gengur kaupum og sölu Opnar sig um gróf ummæli um hjónabandið Ari þiggur stöðu stjórnarformanns „Staðreynd að matarkarfan mun lækka í verði“ NASA mun fylgjast með íslenska himinhvolfinu Sjá meira