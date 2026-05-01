Þróttur og HK á toppnum Valur Páll Eiríksson skrifar 1. maí 2026 21:08 HK og Þróttur eigast við í Kórnum í fyrrahaust. Bæði hafa þau byrjað vel á nýrri leiktíð. vísir/Diego Þróttur og HK unnu leiki sína í Lengjudeild karla í fótbolta í kvöld og verma toppsæti deildarinnar með fullt hús eftir fyrstu tvær umferðirnar. Þróttur vann 3-1 sigur á ÍR sem varð manni færra snemma leiks vegna rauðs spjalds Ágústs Unnars Kristinssonar. Kristján Atli Marteinsson skoraði sjálfsmark eftir hálftímaleik og sjö mínútum síðar höfðu bæði Örn Bragi Hinriksson og Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson bætt við mörkum til að koma Þrótti 3-0 yfir. Emil Nói Sigurhjartarson minnkaði muninn snemma í síðari hálfleik en það dugði skammt fyrir tíu Breiðhyltinga sem þurftu að þola 3-1 tap. Þorsteinn Aron Antonsson og Dominik Radic skoruðu mörk HK sem vann 2-1 sigur á Ægi í Kórnum og þökk sé þessum sigrum eru Þróttur og HK einu liðin með fullt hús eftir tvo leiki. Dagur Ingi Hammer Gunnarsson skoraði bæði mörk Leiknis sem vann 2-1 útisigur á Gróttu á Seltjarnarnesi og Leiknismenn með fjögur stig. Grótta er án stiga líkt og Ægir en ÍR er með þrjú stig. Önnur umferðin klárast á morgun með leik Fylkis og Vestra sem fram fer í Árbænum klukkan 14:00. Upplýsingar um úrslit og markaskorara eru fengnar af Fótbolti.net. Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík HK Leiknir Reykjavík Ægir Grótta ÍR