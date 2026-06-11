Fótbolti

Thelma Karen fer ekki á EM

Aron Guðmundsson skrifar
Thelma Karen Pálmadóttir í leik með A-landsliði Íslands.
Thelma Karen Pálmadóttir í leik með A-landsliði Íslands. vísir/Diego

Thelma Karen Pálmadóttir, leikmaður Hacken, fer ekki með undir 19 ára liði Íslands á EM í fótbolta í sumar. Landsliðshópur Íslands hefur verið opinberaður.

Thelma Karen hefur komið inn af krafti í íslenska A-landsliðið og skoraði meðal annars sitt fyrsta mark fyrir liðið í síðasta verkefni í sigri gegn Úkraínu.

Auk þess hefur hún verið að gera flotta hluti í atvinnumennskunni með liði Hacken. 

Í kjölfar hennar góðu frammistöðu hafði því verið velt upp hvort hún gæti farið með undir 19 ára liði Íslands til Bosníu & Hersegóvínu á EM undir 19 ára landsliða núna um mánaðarmótin.

Halldór Jón Sigurðsson, landsliðsþjálfari u19 landsliðsins hefur nú valið hópinn sem fer til Bosníu og þar er Thelmu ekki að finna. 

Ísland er í riðli með Austurríki, Spáni og Sviss á mótinu. 

EM hóp undir 19 ára landsliðs Íslands má sjá hér: 

Anna Arnarsdóttir - Keflavík

Jónína Linnet - FH

Anna Heiða Óskarsdóttir - FH

Berglind Freyja Hlynsdóttir - FH

Ingibjörg Magnúsdóttir - FH

Viktoría Sólveig K. Óðinsdóttir - Haukar

Edith Kristín Kristjánsdóttir - Breiðablik

Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik

Sunna Rún Sigurðardóttir - Breiðablik

Herdís Halla Guðbjartsdóttir - Breiðablik

Védís Ösp Einarsdóttir - Selfoss

Elísa Bríet Björnsdóttir - Þór/KA

Fanney Lísa Jóhannesdóttir - Stjarnan

Anika Jóna Jónsdóttir - Víkingur R.

Freyja Stefánsdóttir - Víkingur R.

Rebekka Sif Brynjarsdóttir - FC Nordsjælland

Sóley Edda Ingadóttir - Valur

Helga Rut Einarsdóttir - Valur

Hrafnhildur Salka Pálmadóttir - Valur

Arnfríður Auður Arnarsdóttir - Valur

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir - PEC Zwolle

Leikir Íslands á EM:

28.júní: Ísland - Austurríki

1.júlí: Ísland - Spánn

4.júlí: Ísland - Sviss

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