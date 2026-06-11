Thelma Karen fer ekki á EM Aron Guðmundsson skrifar 11. júní 2026 12:00 Thelma Karen Pálmadóttir í leik með A-landsliði Íslands. vísir/Diego Thelma Karen Pálmadóttir, leikmaður Hacken, fer ekki með undir 19 ára liði Íslands á EM í fótbolta í sumar. Landsliðshópur Íslands hefur verið opinberaður. Thelma Karen hefur komið inn af krafti í íslenska A-landsliðið og skoraði meðal annars sitt fyrsta mark fyrir liðið í síðasta verkefni í sigri gegn Úkraínu. Auk þess hefur hún verið að gera flotta hluti í atvinnumennskunni með liði Hacken. Í kjölfar hennar góðu frammistöðu hafði því verið velt upp hvort hún gæti farið með undir 19 ára liði Íslands til Bosníu & Hersegóvínu á EM undir 19 ára landsliða núna um mánaðarmótin. Halldór Jón Sigurðsson, landsliðsþjálfari u19 landsliðsins hefur nú valið hópinn sem fer til Bosníu og þar er Thelmu ekki að finna. Ísland er í riðli með Austurríki, Spáni og Sviss á mótinu. EM hóp undir 19 ára landsliðs Íslands má sjá hér: Anna Arnarsdóttir - KeflavíkJónína Linnet - FHAnna Heiða Óskarsdóttir - FHBerglind Freyja Hlynsdóttir - FHIngibjörg Magnúsdóttir - FHViktoría Sólveig K. Óðinsdóttir - HaukarEdith Kristín Kristjánsdóttir - BreiðablikLíf Joostdóttir van Bemmel - BreiðablikSunna Rún Sigurðardóttir - BreiðablikHerdís Halla Guðbjartsdóttir - BreiðablikVédís Ösp Einarsdóttir - SelfossElísa Bríet Björnsdóttir - Þór/KAFanney Lísa Jóhannesdóttir - StjarnanAnika Jóna Jónsdóttir - Víkingur R.Freyja Stefánsdóttir - Víkingur R.Rebekka Sif Brynjarsdóttir - FC NordsjællandSóley Edda Ingadóttir - ValurHelga Rut Einarsdóttir - ValurHrafnhildur Salka Pálmadóttir - ValurArnfríður Auður Arnarsdóttir - ValurRagnheiður Þórunn Jónsdóttir - PEC Zwolle Leikir Íslands á EM: 28.júní: Ísland - Austurríki1.júlí: Ísland - Spánn4.júlí: Ísland - Sviss Fótbolti KSÍ Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Táningur sakfelldur fyrir morð á frjálsíþróttamóti Sport Söguleg endurkoma Knicks Körfubolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót Fótbolti Ronaldo fór illa með færin í kvöld Fótbolti „Slakiði á“ Fótbolti Edwards rekinn frá Úlfunum Fótbolti Fleiri fréttir Elstir og yngstir á HM Thelma Karen fer ekki á EM Þurfa að breyta treyjunum rétt fyrir heimsmeistaramót HM-minning: Breytti öllu með „hræðilegri“ klippingu á miðju HM Edwards rekinn frá Úlfunum „Slakiði á“ Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Sjá meira