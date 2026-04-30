Uppgjörið: Þróttur R. - FH 2-1 | Sætur sigur Þróttara Gunnar Berg Stefánsson skrifar 30. apríl 2026 18:33 Landsliðskonan Ída Marín Hermannsdóttir stöðvuð af öflugum varnarmönnum Þróttar. vísir/Diego Þróttur Reykjavík og FH áttust við í annarri umferð Bestu deildar kvenna á AVIS-vellinum í Laugardal í kvöld. Um var að ræða jafnan og baráttumikinn leik þar sem FH var meira ógnandi lengi vel, en Þróttur sýndi mikinn karakter og sneri leiknum sér í vil. Lokatölur 2-1 fyrir heimakonum. FH byrjaði leikinn með krafti eins og Guðni Eiríksson þjálfari FH hafði talað um fyrir leik, með mikilli ákefð, pressu og baráttuanda. Fyrri hálfleikur var jafn en gestirnir voru beittari, ógnuðu með hröðum skyndisóknum. Mikil harka og barátta einkenndi fyrri hálfleikinn og var lítið um opin dauðafæri en FH fengu þó betri stöðurnar. Kayla Rollins skoraði sigurmarkið í kvöld.vísir/Diego Það var síðan á 42. mínútu þegar Berglind Freyja Hlynsdóttir kom gestunum yfir eftir gott spil FH sem hafði verið líklegra liðið til þess að brjóta ísinn. Staðan var 0-1 í hálfleik og heimakonur þurftu að finna svör. Síðari hálfleikur byrjaði svipað og sá fyrri byrjaði, með hörku og baráttu en enn þá var Þróttur ekki að skapa sér opin góð færi. Jóhann Kristinn Gunnarsson þjálfari Þróttar sagði eftir leik að liðið hefði þurft að fara “í grunninn” og vinna seinni boltana sem FH konur voru yfir í stóran part af leiknum. En það skilaði sér eftir hlé. Þórdís Elva Ágústsdóttir er lykilmaður hjá Þrótti.vísir/Diego Þróttur jafnaði leikinn eftir vel útfærða sókn á 58. mínútu. Mist Funadóttir sem var búin að eiga mjög góðan leik, þaut upp kantinn og kom með góða sendingu sem rataði á Unni Dóru sem á snertingu á boltann sem endar síðan hjá Sigríði Theódóru Guðmundsdóttur. Sigríður skrifaði undir nýjan samning við Þrótt sama dag og toppaði daginn með að skora jöfnunarmark, staðan orðin jöfn 1-1. Við markið var eins og heimakonur fengu meiri orku, og trú, þær fóru að sækja meira. Þegar leið á seinni hálfleikinn varð leikurinn opnari, baráttan og ákefð leikmanna úr báðum liðum minnkaði þó ekkert og hélt áfram að setja svip á leikinn. Á 84. mínútu kom svo sigurmarkið. Mist kemur aftur við sögu þar sem hún þrusar boltanum fram, yfir vörn FH og Kayla Marrie Rollins er allt í einu sloppin ein í gegn. Kayla potar boltanum fram hjá Aldísi í marki FH og skorar sigurmark leiksins. Þróttur svara þar með tapinu gegn Breiðabliki í fyrstu umferð með sterkum heimasigri gegn góðu FH liði. FH situr eftir með eitt stig úr tveimur fyrstu umferðunum þrátt fyrir að hafa ógnað meira að marki Þróttar. Atvik leiksins Atvik leiksins var sigurmark heimaliðsins sem Kayla Marrie skoraði á 84. mínútu og tryggði heimakonum stigin þrjú. Einnig má nefna atvik á 23. mínútu leiksins, í stöðunni 0-0, þar sem Nia Raisa Christopher sleppur í gegn og er ein á móti Aldísi markmanni Þróttar. Aðstoðardómari flaggar hana rangstæða en eftir á litið virðist hún vera réttstæð. Stjörnur og skúrkar Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir fær stjörnuna í kvöld. Nýr samningur, mark og stigin þrjú, erfitt að toppa það! Skúrkur kvöldsins var mögulega aðstoðardómarinn fyrir að flagga Nia rangstæða í stöðunni 0-0 þegar hún virtist alls ekki vera það. Dómararnir Þorfinnur Gústav Þorfinnsson var á flautunni í kvöld ásamt þeim Tihana Kristic og Nour Natan Ninir. Það var mikil barátta og harka í leiknum, Þorfinnur hélt samt góðri stjórn á leiknum, lyfti gula spjaldinu fimm sinnum. Eina vafaatriði leiksins var þegar Nia slapp í gegn, var flögguð rangstæð en virtist tímasetja hlaup sitt vel og vera þar að leiðandi réttstæð. Stemning og umgjörð 252 áhorfendur mættu á AVIS-völlinn í kvöld og fengu hörkuleik með mikilli baráttu og dramatískum endi. Áhorfendur fengu ekki fallega fótboltasýningu heldur alvöru baráttuleik þar sem bæði lið lögðu allt í verkefnið. Það heyrðist nokkuð vel í stúkunni, sérstaklega eftir að Þróttur jafnaði leikinn. Jóhann Kristinn Gunnarsson kemur skilaboðum áleiðis í Laugardalnum í kvöld.vísir/Diego Jóhann Kristinn: Ógeðslega montinn af stelpunum Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var afar ánægður með karakterinn sem liðið hans sýndi í kvöld. „Bara hrikalega ánægður. Ég var að segja stelpunum það inn í klefa að ég er bara ógeðslega montinn af því hvernig þær voru í þessum leik, bæði í fyrri og seinni hálfleik.” Hann sagði liðið hafa þurft að laga ýmislegt gegn kraftmiklum leik FH. „Við vorum svolítið að bregðast við leikplani þeirra. Það þarf stundum að fara í grunninn og vinna bolta tvö. Þær (FH) gera þetta mjög vel og það var erfitt að eiga við þær.” Hann sagði sigurinn stóran í ljósi þess að vera nú búin að mæta tveim liðunum sem spáð var efstu sætum deildarinnar (Breiðablik og FH). „Nú erum við búin að spila við tvö af liðunum sem var spáð mikilli velgengni í deildinni. Það að vinna hér í dag er flott fyrir okkur og við erum svakalega ánægð með það, þetta er samt okkar heimavöllur og hér eigum við að vinna.” Guðni Eiríksson þungur á brún í Laugardalnum í kvöld.vísir/Diego Guðni Eiríksson: Helvítis högg Guðni Eiríksson, þjálfari FH, var svekktur með að fara tómhentur heim eftir leik þar sem hans lið hafði gefið allt í leikinn og komist yfir. „Það voru miklar stöðubaráttur inn á vellinum og við vorum oft á tíðum ofan á þar.” Hann taldi Þrótt ekki hafa skapað sér mikið af tækifærum í opnum leik. „Ég held að þessi tvö færi sem þær (Þróttur) sköpuðu í opnum leik hafi verið þessi tvö mörk sem Þróttur skoraði. Fyrir utan föst leikatriði fannst mér þær ekki ógna mikið.” Hann viðurkenndi þó að nýting færa og skortur á fókus hafi kostað FH stigin. „Við nýttum ekki okkar stöður sem við fengum og eigum að gera betur á síðasta þriðjungi vallarins. Við skoruðum eitt mark í fyrsta leik og eitt í dag, það er rýr uppskera hjá FH liðinu en það er bara áfram gakk.” Tapið var sárt. „Stelpurnar virkilega hlupu úr sér lungun, þá er þetta sárt þegar uppskeran er ekki meira en þetta. Þetta er helvítis högg, en mótið er rétt að byrja.” Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík FH