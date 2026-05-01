Nýliðarnir frá Vestmannaeyjum sigruðu Víkinga 3-2 í leik tveggja hálfleika í 2. umferð Bestu deildar kvenna. Víkingur mætti til Eyja eftir langt og strembið ferðalag og var ljóst að rokið myndi hafa töluverð áhrif á leikinn.
Uppspil beggja liða var krefjandi og áttu bæði lið erfitt með að halda í boltann. Það var þó á 19. mínútu sem gestirnir brutu ísinn þegar Avery Vanderven braut klaufalega á Freyju Stefánsdóttur inni í eigin vítateig. Bergdís Sveinsdóttir steig á punktinn og skoraði af miklu öryggi.
Annað mark Víkinga kom stuttu síðar þegar Freyja Stefánsdóttir vann skalla eftir markspyrnu sem fór yfir varnarlínu ÍBV. Emma Steinsen tók þá á rás og kom boltanum fyrir markið þar sem Jasmín Erla Ingadóttir tókst að renna sér í boltann og koma boltanum í netið.
ÍBV átti fína kafla undir lok fyrri hálfleiksins en góður varnarleikur Áslaugar Dóru Sigurbjörnsdóttur kom í veg fyrir að liðið næði að gera sér mat úr sóknunum.
Seinni hálfleikur fór af stað með látum en Eyjakonur skoruðu þá tvö mörk á tæpum tveimur mínútum. Avery Vanderven minnkaði muninn með laglegri afgreiðslu eftir aukaspyrnu og Olga Sevcova bætti svo við öðru marki þegar hún nýtti sér klaufagang í vörn gestanna og kom boltanum í netið.
Kristín Erla Ó. Johnson fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir brot á Fridrikku Clementsen. Við fyrstu sýn virtist dómurinn sanngjarn en eftir nokkrar endursýningar er óljóst hvort um snertingu hafi verið að ræða eða hvort Fridrikka hafi hreinlega stigið illa niður til jarðar og meiðst í kjölfarið.
ÍBV bætti við þriðja marki sínu og komst yfir þegar boltinn datt fyrir Allison Clark sem tók skot fyrir utan teig og skoraði. 3-2 niðurstaðan og ÍBV með fullt hús stiga eftir tvær umferðir.
Það voru fyrstu tvö mörk ÍBV í seinni hálfleik sem opnuðu leikinn gjörsamlega.
Bergdís Sveinsdóttir og Jasmín Erla Ingadóttir með mörk Víkinga.
Avery Vanderven, Olga Secova og Allison Patricia Clark með mörk ÍBV.
Lítið um manninn í stúkunni en samgöngur til Vestmannaeyja eru meðal annars ástæðan fyrir því.
Hallgrímur Viðar Arnarson var á flautunni, Tryggvi Elías Hermannsson og Mikael Ívar Axelsson voru honum til halds og trausts. Það er lítið hægt að setja út á dómgæsluna þó að það sé hægt að ræða seinna gula spjald Kristínar fram og til baka.