Mikil spenna á Akureyri og miðum fjölgað: „Gríðarleg eftirspurn“ Aron Guðmundsson skrifar 30. apríl 2026 10:59 Þór Akureyri og KA mætast í fyrsta sinn í efstu deild karla í fótbolta síðan árið 2002 á laugardaginn næstkomandi. Vísir/Samsett Gríðarleg spenna ríkir á Akureyri fyrir nágrannaslag Þórs og KA í Bestu deild karla í fótbolta á laugardaginn, þeim fyrsta í efstu deild síðan árið 2002. Það seldist upp á örskotstundu á leikinn en bæta á við nokkur hundruð miðum í sölu. Þór Akureyri er nýliði í Bestu deildinni á yfirstandandi tímabili og hefur farið vel af stað með sex stig eftir fjóra leiki á meðan að KA-menn hafa ekki komist á skrið og aðeins sótt eitt stig. Gengi liðanna þegar kemur að leik laugardagsins verður sett til hliðar. Stoltið og montrétturinn á Akureyri verður undir í þessum fyrsta nágrannaslag liðanna í efstu deild síðan árið 2002. „Það er alveg gríðarlegur áhugi og mikil spenna fyrir þessum leik.“ segir Sveinn Elías Jónsson, formaður knattspyrnudeildar Þórs Akureyri í samtali við Vísi. „Frá því að Þór tryggði sér sæti í Bestu deildinni síðasta haust hefur verið talið niður í þennan leik. Þetta var það fyrsta sem menn horfðu eftir þegar að leikjadagskrá deildarinnar var gefin út.“ Þórsarar unnu Lengjudeildina á síðasta tímabili og tryggðu sér beinan farmiða upp í efstu deildVísir/Ernir Fleiri miðar fara í sölu Eins og við var búist seldust miðarnir eins og heitar lummur þegar opnað var fyrir miðasölu í Hamri, félagsheimili Þórs í gær og raunin var sú sama í KA-heimilinu þar sem stuðningsmenn gestaliðsins á laugardaginn reyndu að verða sér út um miða. „Við hefðum geta verið með sjálfboðaliða að selja miða allan sólarhringinn. Það var komin röð út úr Hamri þegar að við vorum með miðasölu þar milli klukkan fjögur og sex í gær. Þetta var eiginlega ótrúlegt.“ Það seldist upp á leikinn á örskotstundu, rétt tæplega 1500 miðar seldir og eftirspurnin mun meiri en framboðið. Því ætla Þórsarar að gera bretta upp ermar og koma upp fleiri áhorfendastæðum. Standa vonir til að geta sett á milli tvö- til þrjúhundruð miða í sölu til viðbótar. „Við reiknum með því að geta sett fleiri miða í sölu svo allir komist að sem vilja. Við finnum vel fyrir því að það er gríðarleg eftirspurn. Við munum setja brettastæði fyrir aftan annað markið. Svo erum við að skipuleggja það hvar stuðningsmenn beggja liða koma að svæðinu. Það er risastórt öldungamót í blaki á sama tíma þessa helgi og rosalega mikið af fólki í bænum. Við þurfum að standa rosalega vel að þessu öllu.“ Flautað verður til leiks á VÍS-vellinum, heimavelli Þórsara, klukkan fjögur á Laugardaginn. Veðurspáin lítur vel út. Heiðskírt, sól og hægviðri. Einstakur viðburður Um lítið annað en þennan leik er rætt á Akureyri þessa dagana. „Handboltinn hitaði vel upp fyrir okkur í vetur. Báðir leikir KA og Þórs í Olís deildinni voru virkilega vel heppnaðir, rosalega fjölsóttir. Við vorum því undir það búnir að það yrði gríðarleg eftirspurn eftir miðum á þennan leik. Það er bara mikil spenna fyrir þessu. Ég held að þetta verði einstakur viðburður fyrir stuðningsmenn beggja liða. Ég hvet öll til þess að mæta í góðu skapi. Mæta til að njóta og styðja við bakið á sínu liði. Hafa gaman á þessum degi.“ Tólfti maðurinn Og eftir því hefur verið tekið hversu vel Þórsarar eru studdir í upphafi tímabils. Heima og að heiman. Þór spilaði síðast í efstu deild árið 2014. Stuðningsmenn Þórs hafa verið frábærir í upphafi tímabils. Hér eru þeir í fyrstu umferðinni í útileik á móti Val á Hlíðarenda.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson „Ég held bara að við höfum verið rosalega þyrstir í að komast aftur upp í efstu deild. Flestir okkar harðkjarna stuðningsmenn sem eru að styðja við bakið á okkur núna og syngja söngvana okkar hafa aldrei séð Þór spila í efstu deild. Þeir eru bara algjörlega að njóta þess. Ég heyri það bara á þjálfarateymi liðsins og leikmönnum að þetta er tólfti maðurinn inn á vellinum fyrir okkur í þessu. 