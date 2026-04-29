Íslenski boltinn

Strax upp­selt á Akur­eyri eftir 24 ára bið

Sindri Sverrisson skrifar
Hið eina sanna Akureyrareinvígi er fram undan á laugardaginn, loksins í efstu deild. vísir/Diego

Akureyringar hafa beðið lengi eftir því að sjá Þór og KA mætast í efstu deild karla í fótbolta og á laugardaginn er loksins komið að því. Uppselt er á leikinn.

Þórsarar vígðu nýjan heimavöll sinn, VÍS-völlinn, þegar þeir unnu Fram í síðustu viku og tilkynntu í dag að nú þegar væri orðið uppselt á næsta heimaleik, gegn KA á laugardaginn klukkan 16.

Leikurinn er að sjálfsögðu í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 og síðar um kvöldið er svo annar grannaslagur á dagskrá þegar Valur og KR mætast.

KA og Þór höfðu samtals spilað 16 leiktíðir í efstu deild á þessari öld, fyrir þessa leiktíð, en aðeins eitt árið verið í deildinni á sama tíma, eða árið 2002. KA er á sínu tíunda tímabili í röð í efstu deild og var einnig þar frá 2002-04 en Þórsarar eru nú á sínu fimmta tímabili í efstu deild á þessari öld, eftir að hafa verið þar árið 2002, 2011 og svo 2013-14.

Liðin mættust því síðast í efstu deild í ágúst árið 2002, þar sem KA-menn fögnuðu 1-0 sigri á Akureyrarvellinum í heimaleik Þórs. Samkvæmt frétt DV frá þeim tíma voru 2.116 áhorfendur á þeim leik en ekki eru svo mörg sæti í boði á laugardaginn.

KA vann raunar báða leikina við Þór þetta sumar, 1-0, en það voru jafnframt fyrstu og einu sigrar KA gegn Þór í efstu deild hingað til. Áður höfðu liðin mæst 14 sinnum í efstu deild og Þórsarar unnið sex sinnum en liðin gert átta jafntefli.

