Stjarnan - Valur 2 - 0 | Sterkur sigur í fyrsta heimaleik Magnús Sigurjón Guðmundsson skrifar 29. apríl 2026 22:15 Stjörnukonur gátu fagnað vel í kvöld. VÍSIR/VILHELM Stjarnan og Valur áttust við í annarri umferð Bestu deildar kvenna á Samsung-vellinum í kvöld. Stjarnan var sterkari aðilinn allan leikinn og uppskar verðskuldaðan sigur. Birna Jóhannsdóttir skoraði fyrra mark Stjörnunnar en Jana Sól Valdimarsdóttir það síðara. Lokastaðan 2-0. Fyrir leik náði undirritaður tali af þjálfurum liðanna. Óskar Smári sagði aðspurður að hans stelpur væru reynslumeiri og hann ætlaðist til þess að þær nýttu reynsluna á móti ungu liði Vals. Leikurinn hófst með mikilli baráttu Stjörnunnar. Þær þjörmuðu af varnarlínu Vals strax frá fyrstu mínútu og pressuðu hátt. Tinna Brá Magnúsdóttir markmaður fékk nóg að gera strax í upphafi. Stjarnan sótti og sótti en færin voru bitlaus. Augun á boltanum.VÍSIR/VILHELM Valsstelpur komust í sitt fyrsta færi eftir um það bil korters leik en það færi var slakt. Við þetta róaðist aðeins spilamennska Vals og nokkrum mínútum síðar komst Arnfríður Auður í ágætis færi. Boltinn skoppaði fyrir framan vítateiginn og þar var Arnfríður vel staðsett. Hún lét vaða á markið en Bridgette Skiba sá við henni. Stjarnan hélt áfram að pressa á Val. Birna Jóhannsdóttir barðist eins og ljón og mundaði skotfótinn stuttu síðar og reyndi að skrúfa knöttinn uppi í fjærhornið. Miðið var ögn skakkt og fór boltinn fram hjá. Anna María Baldursdóttir og Nadía Atladóttir í baráttunni í kvöld.VÍSIR/VILHELM Valsvörnin gerði vel í að þrýsta sóknarsveit Stjörnunnar út úr vítateignum og heimakonur þurftu að treysta á langskot. Þau voru ekki að hitta á rammann og sköpuðu því lítinn usla. Andrea Mist Pálsdóttir fékk ágætis færi á 33.mínútu. Þessi öflugi spyrnumaður bjó sér til pláss og náði að hamra á markið en Tinna Brá var vel á verði í markinu. Valsstelpur voru hræddar við að halda boltanum og voru lítið að ógna. Á 36.mínútu kom hættulegasta færi fyrri hálfleiksins. Stjarnan lét boltann rúlla vel á milli sín úti á vinstri vængnum. Úlfa Dís sendi boltann inn í teig og þar var Snædís María Jörundsdóttir vel staðsett. Hún lét vaða á markið í fyrstu snertingu og þurfti Tinna Brá að taka á honum stóra sínum. Tinna henti í gamaldags handbolta markvörslu með fótunum. Við þetta sóttu Stjarnan enn meira í sig veðrið en inn fór boltinn ekki. Staðan í hálfleik var 0-0 og gátu Valsarar prísað sig sælar með að hafa ekki fengið á sig mark. Það var ansi fámennt en góðmennt í stúkunni.VÍSIR/VILHELM Matthías Guðmundsson þjálfari Vals gerði breytingu í hálfleik. Nadía Atladóttir kom inn á fyrir Sigrúnu Ísfold Valsdóttur. Matthías hefur viljað fá meiri krydd í sóknarleikinn og hrista aðeins upp í þessu. Valur kom beittari til leiks í síðari hálfleik. Á 60.mínútu áttu Stjörnustelpur enn eina hornspyrnuna. Andrea Mist Pálsdóttir spyrnti inn í teig og hitti þar kollinn á Önnu Maríu Baldursdóttur. Anna María á fínan skalla en Valur bjargar á marklínu, boltinn skoppar út og beint fyrir fætur Birnu Jóhannsdóttur. Birna þrumaði á markið og loks hittu þær netmöskvana. Staðan orðin 1-0. Valsstelpur urðu smeykar við markið en Stjarnan varð enn beittari. Á 90.mínútu skoraði Jana Sól Valdimarsdóttir annað mark Stjörnunnar. Birna Jóhannsdóttir vann skallaeinvígi á miðjum velli og flikkaði boltann á Murielle, hún flikkaði enn lengra og beint fyrir fæturnar á Jönu Sól. Jana slúttaði vel án þess að hika. Virkilega flott mark. Lokastaðan 2-0 og áttu Stjarnan sigurinn skilið. Þær voru betri aðilinn og hefðu getað skorað enn fleiri mörk. Atvik leiksins Þolinmæði þrautir vinnur allar. Atvik leiksins var mark Birnu Jóhannsdóttur. Stjarnan hafði sótt látlaust en inn ætlaði boltinn ekki. Birna sótti markið með eljuna að vopni, hún var vel staðsett og spyrnti af krafti. Loksins brotnaði ísinn. Stjörnur og skúrkar Tinna Brá Magnúsdóttir markmaður Vals fékk nóg að gera og var stjarna leiksins. Stjarnan skaut og skaut á hana en Tinna sá við þeim. Hún átti flottar skutlur og varði í tvígang með fótunum. Birna Jóhannsdóttir á líka skilið stjörnustimpil. Hún barðist vel fyrir liðið og var óhrædd við að lúðra á markið. Skúrkar kvöldsins voru engir. Dómararnir Atli Björn Levy var á flautunni í kvöld og aðstoðarmenn hans voru þeir Óliver Thanh Tung Vú og Patryk Emanuel Jurczak. Atli Björn lét leikinn rúlla vel og var ekkert að stoppa spilið af óþörfu. Hann og hans sveit eiga hrós skilið fyrir þeirra frammistöðu. Stemmning og umgjörð Íþróttaþyrstir Garðbæingar þurftu að velja af hlaðborði kappleikja því þetta var annasamur dagur fyrir íþróttirnar í bænum. Stjörnustelpur voru að leika á sama tíma á móti Gróttu í umspili um sæti í Olísdeild kvenna í handbolta. Karlalið félagsins var svo að leika í Skagafirði á móti Tindastóli í úrslitakeppni Bónus-deildarinnar í körfubolta. Það var því keppst um hylli Stjörnufólks. Stjarnan bauð upp á grillaða hamborgara af Dúllubar og eiga hrós skilið fyrir umgjörðina. Matthías Guðmundsson varð að sætta sig við tap.VÍSIR/VILHELM Matthías: Ef þær spila með þessa orku þá koma fullt af góðum úrslitum Matthías Guðmundsson þjálfari Vals var sáttur með orkustigið hjá sínu liði í viðtali eftir. Aðspurður sagði hann: „Mér fannst einkenna leikinn að það var mikil orka. Það var mikill munur á fyrri og seinni hálfleik. Fyrri hálfleikurinn var erfiðari fyrir okkur og fannst okkur það öllum inn í klefa. Við ræddum í hálfleik að við gætum verið rólegri og náð að spila okkar bolta“. Hann sagði að hann hafi verið ánægður með stelpurnar í seinni hálfleik. „Mér fannst við ná betri tökum á spilamennskunni mjög snemma í seinni hálfleik og heilt yfir var ég sáttur með spilamennskuna í þeim seinni“. Matthías var spurður út í félagsskiptagluggann sem lokar á miðnætti og sagði aðspurður að Valur ætli sér ekki að sækja fleiri leikmenn. „Okkar hópur er tilbúinn og við ætlum ekki að sækja neinn leikmann“. Matthías var spurður út í hvað hann vilji sjá frá liði sínu í næstu leikjum. „Ég vil sjá áfram þessa orku. Ég held það sjá það allir sem horfðu á leikinn í dag að þær voru að gefa allt í þetta. Ég hef trú á því að ef þær spila með þessa orku þá koma fullt af góðum úrslitum í sumar“. Óskar Smári Haraldsson sá sínar konur vinna í kvöld.VÍSIR/VILHELM Óskar Smári: Reynslan og þolinmæði sigldi sigrinum heim Óskar Smári þjálfari Stjörnunnar var kátur í lok leiks. Hann sagði að þolinmæði hefði einkennt þeirra leik. Aðspurður sagði hann: „Þetta var torsóttur sigur. Mér fannst við verðskulda hann. Það sem einkenndi liðið mitt í dag var djöfulgangur og læti“. Óskar Smári sagðist vera ánægður með varnarleik síns liðs. Aðspurður sagði hann: „Það var ekki mikið af opnum færum sem Valur fengu. Þær fengu nokkur skot og svona en mér fannst stelpurnar loka vel á þær. Mér fannst vera attitude í stelpunum og mikill kraftur í þeim". Aðspurður um hvað hefði siglt sigrinum heim sagði Óskar Smári: „Ákveðin reynsla, ákveðin þolinmæði, ákveðinn djöflagangur, bara gæði. Fyrsta markið var ekki fallegt en fram að því vorum við búnar að fá fullt af færum en vantaði bara að klára þau. Það var ákveðin reynsla sem við höfum fram yfir Val í kvöld og svo þolinmæði. Þetta tvennt sigldi sigrinum heim". Óskar Smári var spurður út í félagaskiptagluggann og sagðist aðspurður að Stjarnan ætli sér ekki að sækja neina fleiri leikmenn.