Breiðablik - Fram 2-0 | Sól og Líf í Kópavogi Kolbeinn Kristinsson skrifar 29. apríl 2026 21:19 Agla María Albertsdóttir og stöllur byrja tímabilið vel. Breiðablik lagði Fram, 2-0, á Kópavogsvelli í 2. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld. Mörk frá Líf Joostdóttur van Bemmel og Barbáru Sól Gísladóttur tryggðu Blikum sigurinn eftir markalausan fyrri hálfleik. Breiðablik er því með fullt hús stiga eftir sigurinn á meðan Fram er enn án stiga eftir tvö töp. Fyrir leik var Agla María Albertsdóttir heiðruð fyrir að hafa náð þeim merka áfanga að spila 250 leiki fyrir félagið. Færi á báða bóga en markalaust í fyrri Fyrri hálfleikurinn bauð upp á færi hjá báðum liðum en hvorugu tókst að brjóta ísinn. Breiðablik var meira með boltann á köflum en Fram ógnaði einnig og liðin fóru markalaus til búningsherbergja. Blikar nýttu færin og sigldu sigrinum heim Heimakonur tóku forystuna á 57. mínútu þegar Líf Joostdóttir van Bemmel skallaði boltann í netið eftir fyrirgjöf frá hægri. Aðeins níu mínútum síðar bætti Breiðablik við öðru marki. Boltinn barst þá í gegnum vítateig Fram yfir á Barbáru Sól Gísladóttur sem var ein og ódekkuð vinstra megin. Hún tók boltann niður og skoraði með föstu skoti upp í nærhornið. Fram var nálægt því að minnka muninn á 77. mínútu þegar Taylor Marie Hamlett átti hörkuskot í slá, en nær komust gestirnir ekki og Breiðablik fagnaði öruggum 2-0 sigri. Atvik leiksins Í fyrri hálfleik var það klárlega þegar Sara Svanhildur átti stórgóða og útsjónarsama skottilraun frá miðju í stöðunni 0-0 en því miður fyrir hana og Fram fór boltinn rétt fram hjá marki Blika. En skallamarkið hjá Líf var fallegt og mikilvægt fyrir þær grænklæddu. Stjörnur og skúrkar Markaskorararnir Líf Joostdóttir og Barbára Sól fá þetta. Sara Svanhildur í liði Fram var mjög öflug sem og Ashley í markinu. Við setjum skúrkinn á Ásu, sóknarmann Blika, fyrir að hafa ekki nýtt færin sín betur í þessum leik. Dómarinn Fín vakt í kvöld hjá Guðmundi Páli og hans teymi. Töluvert mikil bleyta og rok var á Kópavogsvelli í kvöld. Leikurinn fékk hins vegar að flæða prýðilega og stóru ákvarðanirnar virtust allar vera kórréttar séð frá fjölmiðlastúkunni alltént. Einkunn 8,0. Stemning og umgjörð Vallarþulurinn (DJ-inn) skapaði góðan anda og stemmningu með sínu flekklausa lagavali fyrir leik, í hálfleik og eftir leik! Mæting var ekkert stórkostleg í stúkunni en áhorfendur fengu fínan leik. Það var sunnanátt og næðingur úti en fallegt um að litast og umgjörðin í efsta flokki í Kópavoginum. Ian Jeffs: Fram vel skipulagt og gerði þetta erfitt fyrir okkur Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með sigurinn gegn Fram en viðurkenndi að leikurinn hefði reynst erfiður á köflum. „Þetta var kannski svolítið þannig leikur að ef við hefðum skorað úr færinu snemma, til dæmis hjá Ásu eftir tæpar tíu mínútur, þá hefði leikurinn þróast allt öðruvísi,“ sagði Jeffs eftir leik. Hann hrósaði Fram fyrir skipulagðan varnarleik og sagði Blika hafa þurft að sýna meiri þolinmæði. „Fram var vel skipulagt og gerði þetta erfitt fyrir okkur. Við þurftum að vera þolinmóðari í fyrri hálfleiknum. Við töluðum um að færa boltann hraðar á milli kanta en mér fannst við kannski sækja of mikið sömu megin.“ Jeffs sagði leik Blika hafa batnað eftir hlé. „Við fórum yfir þetta í hálfleik og mér fannst flæðið í spilinu okkar betra í seinni hálfleik. Mér fannst þetta samt sanngjörn úrslit, við áttum að vinna þennan leik.“ Hann nefndi einnig að markvörður Fram hefði staðið sig vel. „Það hefði verið gott að skora fleiri mörk en markmaður þeirra átti góðan leik. Mér fannst líka lítil hætta í þeirra sóknarleik og varnarlínan okkar á hrós skilið fyrir að halda einbeitingu og klára leikinn vel.“ Að lokum leit Jeffs fram á veginn en Breiðablik hefur unnið tvo fyrstu leiki sína án þess að fá á sig mark. „Þetta er fín byrjun, tveir sigrar og tvö hreint lak. Við þurfum að halda áfram að byggja ofan á það sem við erum að gera vel en líka bæta sóknarleikinn og hraða boltanum meira.“ Anton Ingi: Við vitum alveg hvað við getum Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, var svekktur með tapið gegn Breiðabliki en tók jákvæða punkta úr frammistöðunni. „Það er gífurlega svekkjandi að tapa en heilt yfir fannst mér staðan hjá okkur nokkuð góð og við náðum að framkvæma það sem við lögðum upp með,“ sagði Anton eftir leik. Hann benti á að Fram hefði fengið góð færi í fyrri hálfleik sem liðið nýtti ekki. „Það sem er óvæntara er í raun að við skorum ekki úr færunum sem við fengum í fyrri hálfleik. Við fengum tvö til þrjú góð færi og ef maður refsar ekki liði eins og Blikum þá fær maður það í bakið, sem gerðist í seinni hálfleik.“ Fram hefur tapað fyrstu tveimur leikjum sínum í sumar en Anton segir það ekki segja alla söguna. „Við vitum alveg hvað við getum. Þetta eru fyrstu tveir leikirnir og kannski smá sviðsskrekkur í byrjun, en við mætum hér besta liði landsins og gefum þeim hörkuleik alveg fram á síðustu mínútur." Hann er bjartsýnn á framhaldið þrátt fyrir erfiða byrjun. „Við höfum sýnt að við eigum fullt erindi í þessa deild. Nú snýst þetta bara um að láta fyrsta stigið detta inn og vonandi gerist það í næsta leik."