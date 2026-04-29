Arsenal fékk ekki annað víti og allt jafnt fyrir seinni slaginn

Atlético Madrid og Arsenal gerðu 1-1 jafntefli í Madrid í kvöld og spennan er því mikil fyrir seinni leik liðanna í Lundúnum næsta þriðjudag, í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta.
Bæði mörk leiksins komu af vítapunktinum og Danny Makkelie, hollenskur dómari leiksins, dæmdi raunar þriðja vítið þegar tíu mínútur voru eftir, fyrir Arsenal, en dró á endanum þá ákvörðun til baka.
Viktor Gyökeres var í fremstu víglínu Arsenal, í fjarveru Kai Havertz sem er meiddur, og Svíinn kom gestunum yfir rétt fyrir hálfleik. Hann fékk þá vítaspyrnu þegar Slóvakinn Dávid Hancko keyrði klaufalega í bakið á honum innan teigs, og skoraði sjálfur úr spyrnunni.
Heimamenn mættu hins vegar af gríðarlegum krafti í seinni hálfleikinn og virtist bara tímaspursmál hvenær þeir næðu að jafna. Þeir fengu nokkur góð færi áður en Julian Álvarez jafnaði úr vítaspyrnu á 56. mínútu sem dæmd var eftir að misheppnað skot Marcos Llorente fór í hönd Bens White.
Atlético var svo nálægt því að komast yfir þegar Antoine Griezmann átti frábært skot sem fór í þverslána.
Korteri fyrir leikslok fékk Arsenal hins vegar annað víti, eða virtist vera að fá það, þegar Hancko braut aftur af sér og nú á Eberechi Eze. Dómarinn skoðaði atvikið hins vegar í VAR-sjánni og komst að þeirri niðurstöðu að snerting Hancko, sem virtist fara í Eze eftir að Eze hafði potað boltanum frá honum, hefði ekki verið nægilega mikil til að dæma víti.
Leiknum lauk því með jafntefli og allt galopið fyrir seinni slaginn á Emirates-vellinum næsta þriðjudagskvöld.