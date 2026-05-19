Jota fær heiðurspláss í hóp Portúgala á HM

Diogo Jota var heiðursvalinn í hóp Portúgala fyrir HM í fótbolta sem hefst núna í sumar
Roberto Martinez þjálfari Portúgala valdi 27 plús einn leikmann í hóp Portúgala fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní.
🚨🇵🇹 OFFICIAL: Portugal final World Cup squad has been released by Roberto Martínez. pic.twitter.com/IpHYs5m2zr— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
Plús einn í hópnum er vitnað í Diogo Jota sem lenti í bílslysi 3. júlí 2025 þegar hann var að keyra með bróður sínum á Spáni. Bæði hann og bróðir hans létust í slysinu.
Martinez segir missinn á Jota hafa verið erfiður en leikmenn portúgalska landsliðsins voru staðráðnir í að berjast fyrir hann. „Andi, styrkur og fordæmi Jota eru plús einn leikmaður og mun alltaf vera.“
Rúmum mánuði áður en Jota lenti í bílslysinu sigruðu Jota og félagar í portúgalska landsliðinu Þjóðadeildina eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleiknum.