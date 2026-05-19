Fótbolti

Jota fær heiðurspláss í hóp Portúgala á HM

Andri Broddason skrifar
Diogo Jota var valinn til heiðurs í HM-hóp Portúgala
Diogo Jota var valinn til heiðurs í HM-hóp Portúgala Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images

Diogo Jota var heiðursvalinn í hóp Portúgala fyrir HM í fótbolta sem hefst núna í sumar

Roberto Martinez þjálfari Portúgala valdi 27 plús einn leikmann í hóp Portúgala fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta sem hefst í júní.

Plús einn í hópnum er vitnað í Diogo Jota sem lenti í bílslysi 3. júlí 2025 þegar hann var að keyra með bróður sínum á Spáni. Bæði hann og bróðir hans létust í slysinu.

Martinez segir missinn á Jota hafa verið erfiður en leikmenn portúgalska landsliðsins voru staðráðnir í að berjast fyrir hann. „Andi, styrkur og fordæmi Jota eru plús einn leikmaður og mun alltaf vera.“

Rúmum mánuði áður en Jota lenti í bílslysinu sigruðu Jota og félagar í portúgalska landsliðinu Þjóðadeildina eftir sigur á Spánverjum í úrslitaleiknum.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið