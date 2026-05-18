Fótbolti

Neymar fer á HM

Aron Guðmundsson skrifar
Neymar er á leið á sitt fjórða heimsmeistaramót
Neymar fer með Brasilíu á HM í næsta mánuði þrátt fyrir að hafa ekki spilað landsleik síðan í október árið 2023. Joao Pedro situr eftir heima með sárt ennið.

Carlo Ancelotti hefur valið þá 26 leikmenn sem eru hluti af brasilíska landsliðinu sem heldur á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó en landsliðshópurinn var opinberaður á galakvöldi í Rio de Janeiro í kvöld. 

Uppi höfðu verið vangaveltur um það hvort Neymar, sem er 34 ára gamall og spilar með Santos í heimalandinu, ætti sæti í landsliðshópnum skilið en almenningsálitið á honum heima fyrir er klofið í tvær fylkingar. 

Ancelotti hefur ákveðið að taka leikmanninn með en þetta verður fjórða heimsmeistaramót Neymar á ferlinum. 

Stærsta nafnið sem er skilið eftir heima er án efa Joao Pedro sóknarmaður Chelsea sem hefur reglulega verið hluti af brasilíska landsliðinu frá því að Ancelotti tók við stjórnartaumunum. 

Joao Pedro er ekki að fara á HMVísir/Getty

Brasilíska landsliðið kemur saman þann 27.maí næstkomandi en fyrsti leikur liðsins á HM er þann 13.júní. 

Brasilía spilar í C-riðli mótsins ásamt Marokkó, Haítí og Skotlandi.

HM hópur Brasilíu: 

Markmenn

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Varnarmenn

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit Saint Petersburg), Gabriel (Arsenal), Roger Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (Roma)

Miðjumenn

Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)

Sóknarmenn

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit Saint Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)

