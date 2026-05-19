Fótbolti

Allir leik­menn fá að­gang að kven­sjúk­dómalækni

Sindri Sverrisson skrifar
Diljá Ýr Zomers og Sædís Rún Heiðarsdóttir spila með tveimur af bestu liðum norsku úrvalsdeildarinnar. Samsett/Getty

Öllum leikmönnum úrvalsdeildar kvenna í fótbolta í Noregi hefur verið tryggður ókeypis aðgangur að kvensjúkdómalækni.

Á meðal leikmanna í deildinni eru íslensku landsliðskonurnar Diljá Ýr Zomers hjá Brann, Sædís Rún Heiðarsdóttir hjá Vålerenga og Selma Sól Magnúsdóttir hjá Rosenborg, sem og Daníela Dögg Guðnadóttir hjá nýliðum Álasunds.

Toppserien, eins og norska deildin heitir á móðurmálinu, hefur nú í samstarfi við fyrirtækið Nørs tryggt leikmönnunum aðgengi að kvensjúkdómalækni. Tilgangurinn er að hvetja leikmenn til að sækja sér þekkingu og fá örugga leiðsögn um kvenheilsu en Nørs er með samnefnt app sem meðal annars hjálpar konum að fylgjast með tíðahringnum og sinni heilsu.

„Við vitum að kvenheilsa er enn svið þar sem margar upplifa óvissu og skort á aðgengi að réttri sérfræðiþekkingu, sérstaklega í daglegu lífi afreksíþróttafólks. Þess vegna erum við mjög ánægð með að allir leikmenn í úrvalsdeildinni fái nú aðgang að spjalli við kvensjúkdómalækni í gegnum samstarf okkar við Nørs,“ segir Marianne Solheim, framkvæmdastjóri Toppfotball Kvinner.

„Þetta er áþreifanleg aðgerð til að lækka þröskuldinn fyrir því að spyrja spurninga, fá örugga leiðsögn og tryggja betri eftirfylgni með hverjum leikmanni. Fyrir okkur snýst þetta um að breyta orðum um kvenheilsu í athafnir,“ bætir Solheim við.

