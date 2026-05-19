Segja Maresca taka við af Guardiola Andri Broddason skrifar 19. maí 2026 10:00 Maresca talinn taka við Guardiola Crystal Pix/MB Media/Getty Images Enzo Maresca er sagður taka við þjálfarastöðu Manchester City af Pep Guardiola. Maresca er ekki ókunnugur Manchester City þar sem hann starfaði sem aðstoðarmaður Guardiola þegar hann vann þrennuna með City tímabilið 2022-23. Eftir það fer Maresca til Leicester City þar sem liðið var nýfallið úr ensku úrvalsdeildinni þegar hann tók við. Leicester stoppaði ekki lengi við í næstefstu deild með Maresca við stjórnvölinn þar sem hann kom þeim strax aftur upp í úrvalsdeildina. Sumarið eftir að hann kom Leicester aftur í úrvalsdeildina fer hann þaðan og verður þjálfari Chelsea. Þar vinnur hann Sambandsdeildina og HM félagsliða á sínu fyrsta tímabili með þeim. Árið eftir einkenndist af deilum við eigendur Chelsea og í kjölfarið af því var Maresca látinn taka poka sinn núna á nýársdag. Guardiola hefur hrósað Meresca fyrir frammistöðu hans hjá Chelsea og segir að fólk kunni ekki vel að meta starfið sem hann vann hjá félaginu. „Að sigra HM félagsliða, Sambandsdeildina og ná Meistaradeildarsæti er erfitt með svona ungt lið. Þessi frammistaða er óaðfinnanleg.“ Manchester City Tengdar fréttir Guardiola hætti með Manchester City eftir tímabilið Breski miðillinn Daily Mail heldur því fullum fetum fram í kvöld að Pep Guardiola muni yfirgefa Manchester City eftir yfirstandandi tímabil. Styrktaraðilum Manchester City hafi verið greint frá fyrirætlunum Spánverjans. 18. maí 2026 20:15 Chelsea búið að reka Enzo Maresca Knattspyrnufélagið Chelsea og Enzo Maresca aðalþjálfari hafa komist að samkomulagi um starfslok en þetta kemur fram á miðlum félagsins. 1. janúar 2026 12:22 Mest lesið „Stjörnufólk er pirrað“ Körfubolti Sjáðu öll tilþrif Pargo: „Aldrei séð annað eins á fjölum á Íslandi“ Körfubolti Tárvot sigurstund bræðranna frá Grindavík Körfubolti Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Enski boltinn Myndaveisla: Sigurhátíð Grindvíkinga í Síkinu Körfubolti Guardiola hætti með Manchester City eftir tímabilið Enski boltinn Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Enski boltinn Uppgjörið og viðtöl: Tindastóll - Grindavík 101 - 109 | Grindavík er Íslandsmeistari Körfubolti Þakkaði guði eftir leik sem gæti verið hans síðasti Körfubolti Viðurkenna mistök og markið hefði aldrei átt að standa Enski boltinn Fleiri fréttir Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Segja Maresca taka við af Guardiola Styrktarleikur í Kópavogi: „Ofboðslega verðmætt og gefur okkur mikið“ Sjáðu sigurmark Havertz sem slapp við rauða spjaldið Tætir í sig færslu Salah: „Liverpool FC ekki Salah FC“ Dagskráin í dag: Tveir gífurlega mikilvægir leikir Hylltu Glódísi Perlu og liðsfélaga hennar Neymar fer á HM Arsenal einu skrefi frá Englandsmeistaratitli Guardiola hætti með Manchester City eftir tímabilið Viðurkenna mistök og markið hefði aldrei átt að standa Segir starf Jóhannesar ekki í hættu Hansi Flick framlengir Mourinho tekur við Real Madrid en fyrirliðinn kveður Haaland verður víkingur í teiknimynd Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Brjálaður eftir ranga skiptingu og sýndi sönnunargögn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Orri Steinn fram úr Eiði Smára „Hælspyrnur hér og þar og taka gríðarlega sénsa“ „Ekki viss hvort ég skoraði eða ekki“ „Hæð og þyngd er ekki allt í fótbolta“ „Fyrri hálfleikur líklega sá besti í sumar“ „Sárt að fá á sig sigurmark í lokin“ „Þóttumst vita að við myndum ekki vinna hvern einasta leik“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 3-2 | Dramatískur endurkomusigur hjá Valsmönnum Uppgjörið: FH - KA 1-2 | Dalur FH-inga dýpkar Uppgjör: Þór Ak. - ÍA 1-2 | Lárus sótti sigur í Þorpið Sjá meira