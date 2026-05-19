Segja Maresca taka við af Guardiola

Andri Broddason skrifar
Enzo Maresca er sagður taka við þjálfarastöðu Manchester City af Pep Guardiola.

Maresca er ekki ókunnugur Manchester City þar sem hann starfaði sem aðstoðarmaður Guardiola þegar hann vann þrennuna með City tímabilið 2022-23.

Eftir það fer Maresca til Leicester City þar sem liðið var nýfallið úr ensku úrvalsdeildinni þegar hann tók við. Leicester stoppaði ekki lengi við í næstefstu deild með Maresca við stjórnvölinn þar sem hann kom þeim strax aftur upp í úrvalsdeildina.

Sumarið eftir að hann kom Leicester aftur í úrvalsdeildina fer hann þaðan og verður þjálfari Chelsea. Þar vinnur hann Sambandsdeildina og HM félagsliða á sínu fyrsta tímabili með þeim.

Árið eftir einkenndist af deilum við eigendur Chelsea og í kjölfarið af því var Maresca látinn taka poka sinn núna á nýársdag.

Guardiola hefur hrósað Meresca fyrir frammistöðu hans hjá Chelsea og segir að fólk kunni ekki vel að meta starfið sem hann vann hjá félaginu. „Að sigra HM félagsliða, Sambandsdeildina og ná Meistaradeildarsæti er erfitt með svona ungt lið. Þessi frammistaða er óaðfinnanleg.“

