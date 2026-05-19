Tveir leikmenn Hollywood-liðsins Wrexham munu taka þátt í heimsmeistaramotinu í fótbolta sem fram fer í Norður-Ameríku í sumar.
Dom Hyam fyrirliði Wrexham var kallaður í skoska landsliðshópinn fyrir heimsmeistaramótið eftir að hafa átt flott tímabil í vörninni hjá Wrexham. Hann kom til liðsins síðasta sumar frá Blackburn Rovers og tók hann einungis tvo mánuði að fá fyrirliðabandið.
Félagi hans í vörninni, Nýsjálendingurinn Liberato Gacace, hefur einnig verið kallaður í hóp á heimsmeistaramótinu. Gacace hefur verið mikið meiddur og ekki spilað leik síðan í febrúar. Hann ætti þó að vera orðinn leikhæfur fyrir fyrsta leik mótsins.
Gengi Wrexham hefur verið gott á síðustu árum og hafa þeir farið upp um deild þrjú tímabil í röð. Liðið endaði núverandi tímabil í sjöunda sæti Championship deildarinnar, aðeins tveimur stigum frá sæti í umspili um að komast í ensku úrvalsdeildina.
Eigendur liðsins eru Hollywood-stjörnurnar Rob McElhenney og Ryan Reynolds en með kaupum þeirra á félaginu og vinsældum á þáttunum Welcome to Wrexham hefur félagið notið gríðarlegrar athygli.