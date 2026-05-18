Hansi Flick framlengir Andri Broddason skrifar 18. maí 2026 13:34 Hansi Flick framlengir við Barcelona Getty/David Ramos Hansi Flick, þjálfari Barcelona, hefur framlengt samning sínum við félagið til ársins 2028. Hansi Flick kom til Barcelona árið 2024 og er nýkrýndur Spánarmeistari, einnig varð hann bikarmeistari ásamt því að vinna spænsku deildina með félaginu á síðasta ári. Þetta er því annar Spánarmeistaratitill hans í röð. Flick continuarà fent Barça, ciutat i país 💙❤️ pic.twitter.com/U6EnXuTiQB— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 18, 2026 Áður en Flick þjálfaði Barcelona var hann hjá þýska landsliðinu en var rekinn þaðan vegna slæms gengis. Hins vegar hefur hann náð að snúa við blaðinu hjá Börsungum þar sem hann hefur unnið fimm titla á einungis tveimur árum. Árið 2019 varð Flick aðalþjálfari Bayern München og vann þrennuna á sínu fyrsta ári þar. Tveimur árum seinna hættir hann hjá Bayern München til að taka við Þýska landsliðinu. Hjá Bayern München tapaði Flick aðeins sjö leikjum og vann sjö af níu mögulegum titlum. FC Barcelona Mest lesið Töluverðar tafir vegna stórfurðulegs atviks í Krikanum Íslenski boltinn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Enski boltinn Brjálaður eftir ranga skiptingu og sýndi sönnunargögn Fótbolti Mourinho tekur við Real Madrid en fyrirliðinn kveður Fótbolti Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Íslenski boltinn Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Enski boltinn Fyrsti Englendingurinn til að vinna PGA í 107 ár Golf Orri Steinn fram úr Eiði Smára Fótbolti Ungverjagrýlunni hent út en gæti enn fengið boð á ballið Handbolti „Veit ekki hvort það er hægt en vonandi reyna þau“ Körfubolti Fleiri fréttir Hansi Flick framlengir Mourinho tekur við Real Madrid en fyrirliðinn kveður Haaland verður víkingur í teiknimynd Salah eigingjarn og skuli hent út úr hópnum Sjáðu Bruno jafna metið og von West Ham dofna enn Sjáðu mark Gylfa frá miðju, Sigurjón stöðva KR og drama á Hlíðarenda Brjálaður eftir ranga skiptingu og sýndi sönnunargögn Síðasta verk Salah að sparka Slot? Orri Steinn fram úr Eiði Smára „Hælspyrnur hér og þar og taka gríðarlega sénsa“ „Ekki viss hvort ég skoraði eða ekki“ „Hæð og þyngd er ekki allt í fótbolta“ „Fyrri hálfleikur líklega sá besti í sumar“ „Sárt að fá á sig sigurmark í lokin“ „Þóttumst vita að við myndum ekki vinna hvern einasta leik“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 3-2 | Dramatískur endurkomusigur hjá Valsmönnum Uppgjörið: FH - KA 1-2 | Dalur FH-inga dýpkar Uppgjör: Þór Ak. - ÍA 1-2 | Lárus sótti sigur í Þorpið Daninn í stuði og West Ham nálgast fall Töluverðar tafir vegna stórfurðulegs atviks í Krikanum 18 ára Tómas skoraði fyrstu deildarmörkin og fagnaði titlinum Uppgjörið: KR - Fram 2-2 | Gestirnir jöfnuðu á síðustu stundu Keflavík - Stjarnan 1-1| Stjarnan slapp með stig frá Keflavík í skemmtilegum leik Glæsimark fyrirliðans kveikti í endurkomu Vestra Jafntefli Brentford og tap Brighton gefa Sunderland séns Stefán missti af umspilinu með grátlegum hætti „Við munum standa þétt við bakið á Ingvari“ Glódís fékk góða hvíld fyrir hátíðarmóttökuna í ráðhúsinu Højlund skoraði í sigri sem tryggði honum samning hjá Napoli Þjálfari Juventus pirraður á fagnandi Alberti Sjá meira