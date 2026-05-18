Hansi Flick, þjálfari Barcelona, hefur framlengt samning sínum við félagið til ársins 2028.

Hansi Flick kom til Barcelona árið 2024 og er nýkrýndur Spánarmeistari, einnig varð hann bikarmeistari ásamt því að vinna spænsku deildina með félaginu á síðasta ári. Þetta er því annar Spánarmeistaratitill hans í röð.

Áður en Flick þjálfaði Barcelona var hann hjá þýska landsliðinu en var rekinn þaðan vegna slæms gengis.

Hins vegar hefur hann náð að snúa við blaðinu hjá Börsungum þar sem hann hefur unnið fimm titla á einungis tveimur árum.

Árið 2019 varð Flick aðalþjálfari Bayern München og vann þrennuna á sínu fyrsta ári þar. Tveimur árum seinna hættir hann hjá Bayern München til að taka við Þýska landsliðinu. Hjá Bayern München tapaði Flick aðeins sjö leikjum og vann sjö af níu mögulegum titlum.

