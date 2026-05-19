Geta tryggt sig úr fallbaráttunni í kvöld

Andri Broddason skrifar
Tottenham getur bjargað sér úr fallbaráttunni í kvöld
Tottenham getur bjargað sér frá falli þegar liðið heimsækir Chelsea í næstsíðasta leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Sem stendur er Tottenham í sautjánda sæti með 38 stig en West Ham er fyrir neðan þá með 36 stig. Með sigri myndi Tottenham standa með 41 stig og ljóst að West Ham gæti ekki náð þeim að stigum.

Tottenham þarf aðeins eitt stig í síðustu tveimur leikjum sínum á tímabilinu. Ef það gerist og West Ham vinnur síðasta leik sinn á móti Leeds verða liðin jöfn að stigum en Tottenham er með mun betri markatölu.

Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, hefur byrjað nokkuð vel sem stjóri Tottenham og hefur aðeins tapað einum leik af fimm spiluðum í ensku deildinni.

Tottenham hefur hins vegar ekki gengið vel á móti Chelsea og hafa þeir tapað síðustu fjórum viðureignum liðanna.

Þrátt fyrir það hefur Chelsea ekki gengið vel í síðustu leikjum og tapaði úrslitaleik FA bikarsins um síðustu helgi gegn Manchester City. Chelsea er að reyna að koma sér aftur í Evrópubaráttu og því mikið til að berjast um fyrir bæði lið.

Leikurinn er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport í kvöld klukkan 18:55.

