Fótbolti

Hylltu Glódísi Perlu og liðs­félaga hennar

Aron Guðmundsson skrifar
Glódís Perla með skjöldinn góða sem Bayern fékk fyrir sigur í þýsku úrvalsdeildinni. Með henni er Georgia Stanway, liðsfélagi Glódísar með bikarinn sem liðið fékk fyrir sigur í þýska bikarnum. Vísir/Getty

Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Bayern Munchen og liðsfélagar hennar, voru hylltar á stórri sigurhátíð í Munchen fyrr í dag. 

Bayern stóð uppi sem tvöfaldur meistari í Þýskalandi eftir mikla yfirburði í þýsku úrvalsdeildinni, þar sem að liðið tapaði ekki leik, og eftir sigur í þýska bikarnum þar sem liðið lagði að velli Wolfsburg í úrslitaleiknum. 

Um sögulegt tímabil var að ræða fyrir Bayern Munchen sem varði í fyrsta sinn í sögunni félagsins titil sinn í bæði deild og bikar en Bayern Munchen varð einnig tvöfaldur meistari á síðasta tímabili. 

Okkar kona að gera magnaða hluti sem fyrirliði Bayern MunchenVísir/Getty

Glódísi og hennar liðsfélögum var boðið til hátíðarmóttöku í húsakynnum borgarstjórans í Munchen og þar á eftir tók fjöldi fólks á móti liðinu á Marienplatz. 

Yfirburðir Bayern Munchen á nýafstöðnu tímabili í Þýskalandi voru gífurlegir. Liðið endaði á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar með 74 stig, 16 stigum meira en næsta lið á eftir. Bayern vann 24 af 26 leikjum sínum, gerði tvö jafntefli og tapaði ekki leik. 

Auk þess að vinna bæði deild og bikar komst Bayern alla leið í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu en laut þar í lægra haldi gegn Barcelona. 

Eintóm gleðiVísir/Getty

Frábæru tímabili lokið hjá Glódísi og hennar liðsfélögum en þetta er fjórða tímabilið í röð sem Glódís verður Þýskalandsmeistari og annað tímabilið í röð sem hún verður þýskur bikarmeistari. 

Þýski boltinn

