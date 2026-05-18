Hylltu Glódísi Perlu og liðsfélaga hennar Aron Guðmundsson skrifar 18. maí 2026 23:17 Glódís Perla með skjöldinn góða sem Bayern fékk fyrir sigur í þýsku úrvalsdeildinni. Með henni er Georgia Stanway, liðsfélagi Glódísar með bikarinn sem liðið fékk fyrir sigur í þýska bikarnum. Vísir/Getty Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Bayern Munchen og liðsfélagar hennar, voru hylltar á stórri sigurhátíð í Munchen fyrr í dag. Bayern stóð uppi sem tvöfaldur meistari í Þýskalandi eftir mikla yfirburði í þýsku úrvalsdeildinni, þar sem að liðið tapaði ekki leik, og eftir sigur í þýska bikarnum þar sem liðið lagði að velli Wolfsburg í úrslitaleiknum. Um sögulegt tímabil var að ræða fyrir Bayern Munchen sem varði í fyrsta sinn í sögunni félagsins titil sinn í bæði deild og bikar en Bayern Munchen varð einnig tvöfaldur meistari á síðasta tímabili. Okkar kona að gera magnaða hluti sem fyrirliði Bayern MunchenVísir/Getty Glódísi og hennar liðsfélögum var boðið til hátíðarmóttöku í húsakynnum borgarstjórans í Munchen og þar á eftir tók fjöldi fólks á móti liðinu á Marienplatz. Yfirburðir Bayern Munchen á nýafstöðnu tímabili í Þýskalandi voru gífurlegir. Liðið endaði á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar með 74 stig, 16 stigum meira en næsta lið á eftir. Bayern vann 24 af 26 leikjum sínum, gerði tvö jafntefli og tapaði ekki leik. Auk þess að vinna bæði deild og bikar komst Bayern alla leið í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu en laut þar í lægra haldi gegn Barcelona. Eintóm gleðiVísir/Getty Frábæru tímabili lokið hjá Glódísi og hennar liðsfélögum en þetta er fjórða tímabilið í röð sem Glódís verður Þýskalandsmeistari og annað tímabilið í röð sem hún verður þýskur bikarmeistari.