Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 8. júní 2026 21:15 Kristín I. Pálsdóttir segir rekstur Konukots á nýjum stað heilt yfir hafa gengið vel. Vísir/Sigurjón Bæta ætti þjónustu við konur sem leita sér aðstoðar í Konukoti í Ármúla fremur en að skrímslavæða þær í fjölmiðlum. Þetta segir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem segir fréttaflutning af meintu ófremdarástandi í götunni ekki standast skoðun. Það var um áramótin sem Konukot flutti úr Eskihlíð og í Ármúla. Undanfarið hefur borið á umfjöllun um meint ófremdarástand í götunni vegna þessa. Þannig ræddi DV í vikunni við ónafngreinda rekstraraðila í Ármúla sem lýsa hinu meinta ófremdarástandi sem stafi af skjólstæðingum Konukots sem er úrræði fyrir heimilislausar konur. Það lýsi sér meðal annars í reglulegum komum lögreglu- og sjúkrabíla, óþrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin séu á bílum. Kristín I. Pálsdóttir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem rekur Konukot segist ekki kannast við hið meinta ástand. „Þarna er til dæmis rakið að það séu þrjú útköll viðbragsaðila hérna á dag, þetta er algjörlega langt frá raunveruleikanum.“ Einungis hafi þurft að kalla til lögreglu vegna tveggja atvika síðan um áramót, útkall viðbragsaðila að Konukoti feli langoftast í sér komu sjúkrabíla, þar sem sumar kvennanna kljáist við heilsufarsvanda, auk þess sem hreinlæti við húsið sé vel sinnt af starfsfólki. Kristín segist óttast að verið sé að skrímslavæða hópinn, samtal starfsmanna við nágranna hafi verið gott hingað til. „Þessi frétt var algjörlega skrifuð þannig. Að setja fram allavega fullyrðingar þar sem er vitnað í ónafngreinda aðila sem standast alls ekki, eða eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum, það er bara mjög óábyrgt.“ Hún segir staðreynd málsins vera að konurnar séu ekki staddar í Konukoti stærstan hluta dagsins, heldur aðallega utan vinnutíma. Ljóst sé að bæta þurfi þjónustu, bjóða upp á betri skaðaminnkandi úrræði og bjóða upp á geðheilbrigðisþjónustu. „Í staðinn fyrir að skrímslavæða jaðarsettar konur, að horfa á hvaða kerfisbreytingar við getum gert til að bæta samfélagið.“ Málefni heimilislausra Reykjavík Fíkn Félagsmál Jafnréttismál Heilbrigðismál Geðheilbrigði Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Innlent Fleiri fréttir Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Sjá meira