Innlent

Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Kristín I. Pálsdóttir segir rekstur Konukots á nýjum stað heilt yfir hafa gengið vel.
Kristín I. Pálsdóttir segir rekstur Konukots á nýjum stað heilt yfir hafa gengið vel. Vísir/Sigurjón

Bæta ætti þjónustu við konur sem leita sér aðstoðar í Konukoti í Ármúla fremur en að skrímslavæða þær í fjölmiðlum. Þetta segir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem segir fréttaflutning af meintu ófremdarástandi í götunni ekki standast skoðun.

Það var um áramótin sem Konukot flutti úr Eskihlíð og í Ármúla. Undanfarið hefur borið á umfjöllun um meint ófremdarástand í götunni vegna þessa. Þannig ræddi DV í vikunni við ónafngreinda rekstraraðila í Ármúla sem lýsa hinu meinta ófremdarástandi sem stafi af skjólstæðingum Konukots sem er úrræði fyrir heimilislausar konur. 

Það lýsi sér meðal annars í reglulegum komum lögreglu- og sjúkrabíla, óþrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin séu á bílum. Kristín I. Pálsdóttir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem rekur Konukot segist ekki kannast við hið meinta ástand. „Þarna er til dæmis rakið að það séu þrjú útköll viðbragsaðila hérna á dag, þetta er algjörlega langt frá raunveruleikanum.“

Einungis hafi þurft að kalla til lögreglu vegna tveggja atvika síðan um áramót, útkall viðbragsaðila að Konukoti feli langoftast í sér komu sjúkrabíla, þar sem sumar kvennanna kljáist við heilsufarsvanda, auk þess sem hreinlæti við húsið sé vel sinnt af starfsfólki. Kristín segist óttast að verið sé að skrímslavæða hópinn, samtal starfsmanna við nágranna hafi verið gott hingað til.

„Þessi frétt var algjörlega skrifuð þannig. Að setja fram allavega fullyrðingar þar sem er vitnað í ónafngreinda aðila sem standast alls ekki, eða eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum, það er bara mjög óábyrgt.“

Hún segir staðreynd málsins vera að konurnar séu ekki staddar í Konukoti stærstan hluta dagsins, heldur aðallega utan vinnutíma. Ljóst sé að bæta þurfi þjónustu, bjóða upp á betri skaðaminnkandi úrræði og bjóða upp á geðheilbrigðisþjónustu. 

„Í staðinn fyrir að skrímslavæða jaðarsettar konur, að horfa á hvaða kerfisbreytingar við getum gert til að bæta samfélagið.“

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