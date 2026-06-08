Börn í brottfararstöð verða í brennidepli í kvöldfréttum Sýnar. Umræða um frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð hefur ekki verið í átakafarvegi í þinginu en utan þings hafa ýmsir gagnrýnt harðlega að börn verði vistuð í stöðinni. Í kvöldfréttum mætast þau Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, og Tótla I. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, sem munu eiga opið og hreinskiptið samtal um málið.
Sprengjum rigndi á víxl í Ísrael og Íran í gærkvöldi og nótt en það sem af er degi hafa engar fregnir borist af árásum en Bandaríkjaforseti sendi þeim tóninn í morgun. Við förum yfir þróunina í kvöldfréttum og hlýðum á sjónvarpsávarp forsætisráðherra Ísraels.
Bæta ætti þjónustu við konur sem leita sér aðstoðar í Konukoti í Ármúla fremur en að skrímslavæða þær í fjölmiðlum. Þetta segir framkvæmdastjóri Rótarinnar sem fullyrðir að fréttaflutningur af ófremdarástandi í götunni standist ekki skoðun.
Við verðum í beinni útsendingu frá Alþingi þar sem Evrópumálin hafa verið fyrirferðarmikil og ræðum við þingflokksformenn um þinglokasamninga. Við sýnum myndefni frá brunavettvangi í Álfsnesi þar sem timburkurlari brann til kaldra kola en talsmenn Sorpu meta tjónið á hundrað milljónir og hafa ekki minnstu hugmynd um hvernig kviknaði í. Þá verðum við í beinni útsendingu frá Listahátíð í Reykjavík sem er í fullum gangi.
Og í sportpakkanum segjum við frá því að Knattspyrnudeild Víkings nýtti sér undanþágu frá KSÍ til að sækja sér reynslubolta í markið. Ögmundur Kristinsson kveðst hungraður í titla.
Emil Pálsson, sem lagði knattspyrnuskóna á hilluna eftir að hafa í tvígang farið í hjartastopp, telur sömu spurningar nú vera uppi hjá Christian Eriksen sem hneig niður í annað skipti með danska landsliðinu í gær. Meira um málið í sportpakka kvöldsins.
Í Íslandi í dag hittum við vini og samstarfsfélaga sem létu drauminn rætast og stofnuðu eigið snyrtivörufyrirtæki. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu 18:30.