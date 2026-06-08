Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júní 2026 23:15 Áverkar eftir bílbeltið voru líkt og maðurinn hefði setið í farþegasætinu. Getty Vottorð frá kírópraktor varð til þess að maður var sýknaður af ákæru um ölvunarakstur. Meiðsli eftir bílbeltið gáfu til kynna að hann hefði setið í farþegasætinu. Þann 29. september 2025 ók sérsveitin fram á umferðarslys en er þeir nálguðust steig maðurinn, sem síðar var ákærður, út úr bílnum ökumannsmegin. Að mati fulltrúa sérsveitarinnar var megn áfengislykt af manninum og neitaði hann að blása í áfengismæli. Er lögregluna bar að garði sagðist hann vera eigandi bílsins en neitaði því að hann hefði ekið bílnum. Hann viðurkenndi að vera ölvaður og mældist áfengi í blóði hans. Fyrir dómnum sagði maðurinn að hann hefði verið á skemmtun, rifist við eiginkonu sína og þess vegna viljað snúa annað. Hann hafi nálgast hóp manna fyrir utan skemmtunina og einn þeirra, sem sagðist vera í ökuhæfu ástandi, sagðist geta keyrt manninn heim. Maðurinn vissi ekki hvað meintur ökumaður hét en um leið og umferðarslysið varð hafi hann farið út úr bílnum og hlaupið burt. Leitaði til kírópraktors Ákæruvaldið taldi sögu hans ekki trúverðuga, sér í lagi þar sem hann sat í sæti ökumannsins og fór þaðan út úr bílnum þegar sérsveitin mætti á vettvang. Maðurinn lagði hins vegar fyrir dóminn vottorð kírópraktors sem hann var í meðferð hjá vegna stoðkerfisverkja. Hann leitaði til kírópraktorsins tæpum þremur vikum eftir umferðarslysið vegna verkja í baki og doða í vinstri handlegg. „Við skoðun hafi komið í ljós tognun í vinstri öxl og baki, sem hafi valdið „ertingu á ulnar taug þannig dofa niður í hendina“. Aftanverð öxl hafi verið mjög snertiaum og stirð í öllum hreyfingum. Mikil eymsli hafi verið í vinstri spjaldlið og vont að lyfta vinstri fæti og sitja,“ segir í dómnum. „Ákærði hafi verið með sjáanlega bólgu, eymsli og verk við snertingu yfir brjóstið, frá hægri öxl niður á vinstra brjóst, eftir bílbelti.“ Ekki hafið yfir skynsamlegan vafa Kírópraktorinn staðfesti vottorðið fyrir dómi. Dómurinn mat svo að það væri ekki hafið yfir skynsamlegan vafa að maðurinn hafi gerst sekur um ölvunarakstur. Þá samsvari meiðslin sem kírópraktorinn lýsti, það er að segja bólgan frá hægri öxl niður á vinstra brjóst, því að maðurinn hafi setið í farþegasætinu. Hafi hann setið í ökumannssætinu hefði bólgan verið öfug, frá vinstri öxl niður á hægra brjóst. Maðurinn var sýknaður af ákærunni. Dómurinn var kveðinn upp þann 8. júní í Héraðsdómi Norðurlands vestra. Allur sakarkostnaður verður greiddur úr ríkissjóði. Dómsmál Samgönguslys Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Marius látinn laus Erlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent Fleiri fréttir Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Sjá meira