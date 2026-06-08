Innlent

Enn í lífs­hættu­legu á­standi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sviðin rafbyssupíla á vettvangi í kirkjugarðinum í Keflavík.
Sviðin rafbyssupíla á vettvangi í kirkjugarðinum í Keflavík. Vísir/Bjarni

Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og enn á gjörgæslu að sögn lögmanns mannsins.

Staðan er að hans sögn enn alvarleg. Greint var frá því fyrir rúmri viku að maðurinn hefði þurft að fá barkaþræðingu til að geta andað. Hann er með lungnabólgu og mikið brunninn og því mikil sýkingarhætta.

Um er að ræða Íslending á fimmtugsaldri. Lögreglan á Suðurnesjum hafði askipti af honum í fyrir rúmum tveimur vikum í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði hellt yfir sig íkveikjuvökva og kviknaði í honum við aðgerðina þannig að hann brann alvarlega.

Lögregla segir manninn hafa kveikt eldinn sjálfur með kveikjara og að drægni rafbyssunnar sé ekki slík að hún hefði getað kveikt eldinn. Málið er til rannsóknar hjá héraðssaksóknara.

Lögreglan Rafbyssur Reykjanesbær

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