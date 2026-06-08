Enn í lífshættulegu ástandi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 8. júní 2026 12:09 Sviðin rafbyssupíla á vettvangi í kirkjugarðinum í Keflavík. Vísir/Bjarni Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og enn á gjörgæslu að sögn lögmanns mannsins. Staðan er að hans sögn enn alvarleg. Greint var frá því fyrir rúmri viku að maðurinn hefði þurft að fá barkaþræðingu til að geta andað. Hann er með lungnabólgu og mikið brunninn og því mikil sýkingarhætta. Um er að ræða Íslending á fimmtugsaldri. Lögreglan á Suðurnesjum hafði askipti af honum í fyrir rúmum tveimur vikum í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði hellt yfir sig íkveikjuvökva og kviknaði í honum við aðgerðina þannig að hann brann alvarlega. Lögregla segir manninn hafa kveikt eldinn sjálfur með kveikjara og að drægni rafbyssunnar sé ekki slík að hún hefði getað kveikt eldinn. Málið er til rannsóknar hjá héraðssaksóknara. Lögreglan Rafbyssur Reykjanesbær Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Innlent Fleiri fréttir Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Sjá meira