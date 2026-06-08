„Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 8. júní 2026 11:03 Flest bendir til þess að Hótel Flatey verði lokað í sumar. Vísir „Það segir sig sjálft að þú rekur ekki hótel í Flatey ef það eru ekki ferjusiglingar,“ segir einn eigenda Hótels Flateyjar. Innviðaráðuneytið tilkynnti í síðustu viku að ferjan Baldur myndi taka við siglingum milli lands og Eyja frá og með deginum í dag, á meðan unnið væri að viðgerð á annarri vélar eyjaferjunnar Herjólfs. Stefnt er að því að ljúka viðgerð um miðjan júní. Húseigendur og nágrannar óánægðir Sveitarfélög við Breiðfjörð mótmæltu ákvörðun innviðaráðherra og húseigandi í eynni sömuleiðis. Hann sagðist ekki kaupa það að viðgerðinni lyki á tilsettum tíma og að allt líf í eyjunni yfir sumartímann væri í uppnámi. Til stendur að Særún hefji siglingar samkvæmt áætlun í stað Baldurs en eins og Björn Samúelsson, húseigandi í eynni og varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps, bendir á er flutningsgeta Særúnar ekki sambærileg Baldurs sem hefur fram að þessu séð eynni fyrir vatni og sorphirðu. Fyrstu starfsmenn áttu að fara út í eyju á morgun Þórarinn Arnar Sævarsson, einn eigenda Hótels Flateyjar, bendir sömuleiðis á að það sé ákveðið grundvallaratriði í hótelrekstri að gestir geti komist til hótelsins og frá því. Hann segir að það sé enn þá til skoðunar meðal eigenda hvernig og hvenær opna eigi hótelið aftur, en ljóst er að það verður ekki í þessari viku. „Eftir að við vorum búin að taka ákvörðun um að opna hótelið aftur, þá var Baldri aftur kippt úr sambandi. Á morgun eru menn að fara út í eyju að gera klárt en þá fer bara ekki Baldur. Þeir koma honum ekki út,“ segir hann. „Við ætlum að hafa reksturinn þannig að hótelið geti rekið sig. Það er okkar eina markmið,“ segir hann. Flatey Ferjan Baldur Reykhólahreppur Mest lesið Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sjá meira