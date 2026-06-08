Innlent

„Grund­vallar­at­riði í rekstri að fólk komist til og frá“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Flest bendir til þess að Hótel Flatey verði lokað í sumar.
Flest bendir til þess að Hótel Flatey verði lokað í sumar. Vísir

„Það segir sig sjálft að þú rekur ekki hótel í Flatey ef það eru ekki ferjusiglingar,“ segir einn eigenda Hótels Flateyjar.

Innviðaráðuneytið tilkynnti í síðustu viku að ferjan Baldur myndi taka við siglingum milli lands og Eyja frá og með deginum í dag, á meðan unnið væri að viðgerð á annarri vélar eyjaferjunnar Herjólfs. Stefnt er að því að ljúka viðgerð um miðjan júní.

Húseigendur og nágrannar óánægðir

Sveitarfélög við Breiðfjörð mótmæltu ákvörðun innviðaráðherra og húseigandi í eynni sömuleiðis. Hann sagðist ekki kaupa það að viðgerðinni lyki á tilsettum tíma og að allt líf í eyjunni yfir sumartímann væri í uppnámi.

Til stendur að Særún hefji siglingar samkvæmt áætlun í stað Baldurs en eins og Björn Samúelsson, húseigandi í eynni og varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps, bendir á er flutningsgeta Særúnar ekki sambærileg Baldurs sem hefur fram að þessu séð eynni fyrir vatni og sorphirðu.

Fyrstu starfsmenn áttu að fara út í eyju á morgun

Þórarinn Arnar Sævarsson, einn eigenda Hótels Flateyjar, bendir sömuleiðis á að það sé ákveðið grundvallaratriði í hótelrekstri að gestir geti komist til hótelsins og frá því.

Hann segir að það sé enn þá til skoðunar meðal eigenda hvernig og hvenær opna eigi hótelið aftur, en ljóst er að það verður ekki í þessari viku.

„Eftir að við vorum búin að taka ákvörðun um að opna hótelið aftur, þá var Baldri aftur kippt úr sambandi. Á morgun eru menn að fara út í eyju að gera klárt en þá fer bara ekki Baldur. Þeir koma honum ekki út,“ segir hann.

„Við ætlum að hafa reksturinn þannig að hótelið geti rekið sig. Það er okkar eina markmið,“ segir hann.

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