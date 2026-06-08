„Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Jakob Bjarnar skrifar 8. júní 2026 13:48 Guðni Ágústsson hvetur Þingvallanefnd til að standa í lappirnar og leyfa fólki að koma saman að Þingvöllum og kætast saman. Ekki leggja staðinn í eyði. vísir/vilhelm Guðni Ágústsson, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra, telur fráleitt að menn setji sig upp á móti tónleikahaldi á Þingvöllum en að sama skapi er honum mjög í nöp við að fólk sé að atast í jarðneskum leifum Jónasar Hallgrímssonar. „Ég sat í átta ár í Þingvallanefnd ásamt Össuri Skarphéðinssyni og Birni Bjarnasyni. Þingvöll varðar okkur öll, þetta er helgasti staður þjóðarinnar; þar var Alþingi stofnað og þar komu hetjurnar saman og gerðu landið að því farsældarríki sem það er. Þar tókum við kristna trú sem hefur nú verið grundvöllur lífs þessarar þjóðar og hamingju,“ segir Guðni í samtali við Vísi. Skemmtanir á Þingvöllum þekkst í þúsund ár Guðni ritar grein í Morgunblaðið í morgun þar sem hann tekur á tveimur álitaefnum og lýsir yfir afgerandi skoðun á þeim báðum. „Ég tel mikilvægt að gefa íslensku fólki, æskunni og öllum Íslendingum einhverja hlutdeild í Þingvöllum. Nú eru 95 prósent sem þangað koma útlendingar, ferðamenn og Íslendingum finnst að þeir eigi ekki heima þar. Þess vegna er mikilvægt að búa til stundir sem við Íslendingar eigum þar saman.“ Guðni klæddur í forláta skykkju að hætti fornmanna. Hann er afdráttarlaust þeirrar skoðunar að bein Jónasar fái að hvíla í friði.vísir/vilhelm Guðni nefnir að Þingvellir séu á heimsminjaskrá og séu heimsfrægur staður þar sem elsta löggjafarþing heims var stofnað. „Og svo er fegurðin. Þarna var miðstöð Íslands, þegar hesturinn var fararskjótinn, þá komu menn þarna saman alls staðar að til að halda þing. Skemmtanir hafa þekkst á Þingvöllum í þúsund ár, æskan hefur glaðst og ég vil að við gefum æskunni tækifæri til að njóta þessa staðar.“ Að sögn Guðna gætu tónleikarnir gefið Þingvallanefnd fjörutíu milljónir króna. Það vill Guðni nýta til að veita grunnskólabörnum tækifæri til að sækja staðinn heim og læra um sögu hans. Látið bein Jónasar í friði Guðni segist jafn ósáttur við það að nú standi til að grafa í legstað Jónasar Hallgrímssonar til að rannsaka beinin. „Þarna er verið að vekja gamlar illdeilur en beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli, þau eru þar ásamt beinum Einars Benediktssonar, sem eru tvö frægustu ljóðskáld okkar, af virðingu fyrir skáldskap þeirra. Þeir voru miklu meira en skáld. Einar var athafnamaður og átti sér hugsjónir í virkjunum og afli fossanna. Jónas var magnaðasti náttúrufræðingur Íslands sem gaf okkur hlutdeild í blómum vallarins. Þá var hann mestur smiður tungunnar og nýyrðasmiður. Ég vil láta bein hans í friði og að menn hætti svona rugli því andi þeirra skálda er frjáls. Steinarnir eru bara minningarsteinar um tvo merka menn. Það skiptir engu hvað er þar undir, það eru bein sem eru að verða að mold,“ segir Guðni. Hann vísar til skáldskapar Jónasar. „Nú er hún Snorrabúð stekkur, og lyngið á Lögbergi helga, blánar af berjum hvert ár, börnum og hröfnum að leik.“ „Allt horfið frá Þingvöllum. Ég vil að Þingvöllur verði aftur og áfram helgasti staður þjóðarinnar og þetta þurfum við að gera. Ekki hafa Þingvöll í eyði.“ Tónleikar á Íslandi Þingvellir Fornminjar Ljóðlist Kirkjugarðar Jarðneskar leifar Jónasar Hallgrímssonar Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Fleiri fréttir „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Sjá meira