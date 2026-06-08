Innlent

Skuld­bundu sig í fjögur ár en farin eftir á­tján mánuði

Bjarki Sigurðsson skrifar
Þau voru öll kjörin á þing en eru nú hætt.
Þau voru öll kjörin á þing en eru nú hætt. Vísir/Samsett

Sex þingmenn hafa yfirgefið þingheim fyrstu átján mánuði kjörtímabilsins vegna hneykslismála eða til að taka við öðrum störfum. Þingmenn hafa þegið milljónir í biðlaun eftir afsagnir.

Þann 30. nóvember 2024 voru 63 þingmenn kjörnir inn á Alþingi. Þórður Snær Júlíusson tilkynnti í kosningabaráttunni að hann hygðist ekki taka sæti eftir uppljóstrun um ósmekkleg skrif á bloggsíðu sinni.

Svo, einungis mánuði eftir að hafa leitt Sjálfstæðisflokkinn til sögulega slæmra kosninga, þar sem flokkurinn fékk í fyrsta sinn undir tuttugu prósent atkvæða, tilkynnti Bjarni Benediktsson að hann ætlaði ekki að taka sæti á þingi og að hann myndi hætta sem formaður flokksins.

Sendiherra og bæjarstjóri

Í janúar 2026 sagði Guðbrandur Einarsson af sér vegna tilraunar til vændiskaupa árið 2012 og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hætti á þingi í apríl til að taka við stöðu sendiherra í London. Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins tilkynntu svo um afsagnir sínar í júní, þau Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Vilhjálmur Árnason.

Því hafa sex þeirra sem fyrir átján mánuðum gáfu kost á sér til Alþingis til fjögurra ára horfið á braut, tveir stjórnarþingmenn vegna hneykslismála og fjórir sjálfstæðismenn til að starfa annars staðar.

Misjafnt með biðlaun

Þórður átti rétt á þriggja mánaða biðlaunum en afsalaði sér þeim. Hann fékk þó þingfararkaup fyrir rúma tvo mánuði þar sem hann gat ekki sagt af sér fyrr en þing var sett í febrúar. Guðbrandur hefur þegið biðlaun í þrjá mánuði upp á 4,8 milljónir króna og á rétt á launum í þrjá mánuði til viðbótar.

Áslaug Arna á rétt á biðlaunum í allt að sex mánuði og gæti heildarupphæðin numið tæpum tíu milljónum, svo lengi sem hún tekur ekki við öðru starfi í millitíðinni. Vilhjálmur Árnason mun hins vegar ekki eiga rétt á biðlaunum þar sem nýtt starf hans sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar skilar honum hærra kaupi en þingmannskaupi.

Ráðherrabiðlaun eru annar dálkur

Á vef Alþingis hafa ekki verið birtar launatölur fyrir maímánuð og óvíst er hvort Þórdís Kolbrún þiggi biðlaun áður en hún tekur við sem sendiherra 1. ágúst. Bjarni Benediktsson þáði biðlaun frá júní til ágúst 2025. Hann átti rétt á sex mánaða launum en ætla má að hann hafi verið á ráðherrabiðlaunum þar á undan. Þau laun eru greidd af forsætisráðuneytinu.

Sex þingmenn hafa sagt af sér á fyrstu átján mánuðum þingsins. Vísir/Hjalti

Fréttastofa hefur sent fyrirspurn á ráðuneytið og óskað eftir upplýsingum um biðlaunagreiðslur til fyrrverandi ráðherra og von er á svörum á næstunni.

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