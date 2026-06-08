Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Bjarki Sigurðsson skrifar 8. júní 2026 22:03 Þau voru öll kjörin á þing en eru nú hætt. Vísir/Samsett Sex þingmenn hafa yfirgefið þingheim fyrstu átján mánuði kjörtímabilsins vegna hneykslismála eða til að taka við öðrum störfum. Þingmenn hafa þegið milljónir í biðlaun eftir afsagnir. Þann 30. nóvember 2024 voru 63 þingmenn kjörnir inn á Alþingi. Þórður Snær Júlíusson tilkynnti í kosningabaráttunni að hann hygðist ekki taka sæti eftir uppljóstrun um ósmekkleg skrif á bloggsíðu sinni. Svo, einungis mánuði eftir að hafa leitt Sjálfstæðisflokkinn til sögulega slæmra kosninga, þar sem flokkurinn fékk í fyrsta sinn undir tuttugu prósent atkvæða, tilkynnti Bjarni Benediktsson að hann ætlaði ekki að taka sæti á þingi og að hann myndi hætta sem formaður flokksins. Sendiherra og bæjarstjóri Í janúar 2026 sagði Guðbrandur Einarsson af sér vegna tilraunar til vændiskaupa árið 2012 og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hætti á þingi í apríl til að taka við stöðu sendiherra í London. Tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins tilkynntu svo um afsagnir sínar í júní, þau Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Því hafa sex þeirra sem fyrir átján mánuðum gáfu kost á sér til Alþingis til fjögurra ára horfið á braut, tveir stjórnarþingmenn vegna hneykslismála og fjórir sjálfstæðismenn til að starfa annars staðar. Misjafnt með biðlaun Þórður átti rétt á þriggja mánaða biðlaunum en afsalaði sér þeim. Hann fékk þó þingfararkaup fyrir rúma tvo mánuði þar sem hann gat ekki sagt af sér fyrr en þing var sett í febrúar. Guðbrandur hefur þegið biðlaun í þrjá mánuði upp á 4,8 milljónir króna og á rétt á launum í þrjá mánuði til viðbótar. Áslaug Arna á rétt á biðlaunum í allt að sex mánuði og gæti heildarupphæðin numið tæpum tíu milljónum, svo lengi sem hún tekur ekki við öðru starfi í millitíðinni. Vilhjálmur Árnason mun hins vegar ekki eiga rétt á biðlaunum þar sem nýtt starf hans sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar skilar honum hærra kaupi en þingmannskaupi. Ráðherrabiðlaun eru annar dálkur Á vef Alþingis hafa ekki verið birtar launatölur fyrir maímánuð og óvíst er hvort Þórdís Kolbrún þiggi biðlaun áður en hún tekur við sem sendiherra 1. ágúst. Bjarni Benediktsson þáði biðlaun frá júní til ágúst 2025. Hann átti rétt á sex mánaða launum en ætla má að hann hafi verið á ráðherrabiðlaunum þar á undan. Þau laun eru greidd af forsætisráðuneytinu. Sex þingmenn hafa sagt af sér á fyrstu átján mánuðum þingsins. Vísir/Hjalti Fréttastofa hefur sent fyrirspurn á ráðuneytið og óskað eftir upplýsingum um biðlaunagreiðslur til fyrrverandi ráðherra og von er á svörum á næstunni. Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Samfylkingin Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mál Guðbrands Einarssonar Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Innlent Fleiri fréttir Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Sjá meira