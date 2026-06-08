Tjónið af völdum eldsins sem upp kom í Sorpu á Álfsnesi nemur um hundrað milljónum króna. Eldurinn kviknaði í timburhakkaravél sem skemmdist.
Eldsupptök eru ókunn og nokkur ráðgáta að sögn Gunnars Dofra Ólafssonar, sviðsstjóra þjónustu-og samskiptasviðs hjá Sorpu, enda varð eldsins fyrst vart um hálftíma eftir að slökkt hafði verið á téðri vél.
Eins og sést vel á myndum af vettvangi er vélin umkringd haugum af timbri og öðrum eldmat og Gunnar Dofri segir að farið hefði getað mun verr en raun bar vitni.
„Það er ekki að litlu leyti slökkviliðinu að þakka hversu vel fór. Þeir voru níu eða ellefu mínútur á staðinn frá því að við heyrum í þeim. Það má lofa slökkviliðið í hástert fyrir það,“ segir hann.