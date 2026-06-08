Innlent

Sam­komu­lag um landaheitið Ís­land undir­ritað

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Samkomulagið hefur verið undirritað af fulltrúum utanríkisráðuneytisins, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins, Samtaka atvinnulífsins, Hugverkastofunnar, Icelandic Trademark Holding ehf. og Íslandsstofu.
Samkomulagið hefur verið undirritað af fulltrúum utanríkisráðuneytisins, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins, Samtaka atvinnulífsins, Hugverkastofunnar, Icelandic Trademark Holding ehf. og Íslandsstofu. Sigurjón Ragnar

Samkomulag hefur verið undirritað um samstarf vegna hagsmunagæslu landaheitisins Ísland eða Iceland. Markmið samstarfsins er að vernda ímynd Íslands og gæta hagsmuna íslenskra útflutningsgreina þegar landaheitið er notað við markaðssetningu á erlendum markaði.

Þetta segir í fréttatilkynningu frá Íslandsstofu. 

Samkomulagið hefur verið undirritað af fulltrúum utanríkisráðuneytisins, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytisins, Samtaka atvinnulífsins, Hugverkastofunnar, Icelandic Trademark Holding ehf. og Íslandsstofu.

„Það er Íslandi mjög mikilvægt að við verndum áfram okkar dýrmæta landaheiti sem Ísland er og tryggjum að það sé ekki misnotað. Ég fagna því að aðilar sameinist nú um að byggja áfram á þeirri góðu vinnu sem þegar hefur verið unnin á þessu sviði. Ég er þess fullviss að samstarf atvinnulífs og stjórnvalda muni efla enn frekar vernd og vöktun landaheitisins Ísland og þar með hagsmuni íslensks atvinnulífs,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra.

Samstarfið byggir meðal annars á reynslu íslenskra stjórnvalda af langvarandi vörumerkjadeilu við bresku verslunarkeðjuna Iceland Foods, þar sem niðurstaðan varð Íslandi í hag.

Í kjölfar undirritunar samnings verður starfrækt fagráð en hlutverk þess er að móta verklag, veita faglegan stuðning og gæta hagsmuna íslensks útflutnings, segir í tilkynningunni.

Einnig mun fara fram vöktun á vörumerkjaskráningu erlendis sem inniheldur Ísland, Iceland eða tengd heiti og stjórnvöld munu beita sér á alþjóðavettvangi fyrir því að landaheiti verði almennt ekki einkavædd í vörumerkjarétti.

Vefgátt á heimasíðu Íslandsstofu hefur verið opnuð þar sem almenningur, fyrirtæki og stofnanir geta sent inn ábendingar um mögulega misnotkun landaheitisins erlendis. Íslandsstofa tekur þar við ábendingunum og metur tilefni til aðgerða í samráði við aðila átaksins. 

Utanríkismál Auglýsinga- og markaðsmál

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