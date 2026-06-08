Vaxtaplanið sé tímaskekkja Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 8. júní 2026 23:35 Margrét Tryggvadóttir er formaður Rithöfundasambands Íslands. Vísir/Anton Brink Rithöfundasamband Íslands telur vaxtarplan ríkisstjórnarinnar vera tímaskekkju þar ofuráhersla er lögð á störf sem tæknin er komin næst því að gera óþörf. Á sama tíma sé sneitt fram hjá verðmætustu vaxtatækifærum atvinnulífs. „Rithöfundasamband Íslands skorar á íslensk stjórnvöld að endurskoða atvinnustefnu sína og vaxtarplan fram til ársins 2035, leggja áherslu á að rækta skapandi atvinnugreinar, bókmenntir og listir og skapa þeim hagstæð skilyrði til vaxtar,“ segir í ályktun Rithöfundasambands Íslands af aðalfundi þess. Sambandið minnir á að í haust skilaði stjórn þess umsögn við atvinnustefnu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur þar sem lagt var til að hlúð yrði að störfum við listir og menningu þar sem þau skili mun meiru til samfélagsins af andlegum og efnahagslegum verðmætum en flest önnur störf. Einnig séu lista- og menningarstörf sjálfbær, umhverfis- og loftslagsvæn, þau megi stunda hvar sem er á landinu og lyfti anda landsmanna. „Skemmst er frá því að segja að umsögn RSÍ var tekið fálega. Í atvinnustefnunni er ekki minnst einu orði á bókmenntir, og aðeins á listgreinar eins og tónlist og kvikmyndagerð sem hluta af upplifunariðnaði sem geti lagt ferðaþjónustunni lið,“ segir í ályktuninni. Til hárborinnar skammar „Hið svokallaða vaxtarplan er um margt tímaskekkja sem leggur ofuráherslu á þau störf sem tæknin er komin næst því að gera óþörf, en sneiðir hjá verðmætustu vaxtartækifærum atvinnulífsins, þar sem Íslendingar hafa nú þegar skapað sér góða samkeppnisstöðu á alþjóðavettvangi: í hinum skapandi greinum, bókmenntum og listum. Þetta vanmat og skilningsleysi ríkisstjórnar bókmenntaþjóðarinnar á mikilvægi bókmennta og lista sem atvinnugreinar er til háborinnar skammar.“ Það sé úrelt hugsun að líta ekki á menningu sem atvinnugrein og tekjulind heldur íþyngjandi útgjaldalið. Skapandi greinar séu ein af undirstöðum kraftmikils og aðlaðandi þjóðfélags. Rithöfundasambandið segir að árið 2022 hafi beint framlag menningar og skapandi greina numið 3,5 prósent af landsframleiðslu, um 150 milljarðar króna. Á móti kemur fækkar þeim sem starfa við skapandi greinar á Íslandi um meira en fimmtán prósent milli áranna 2024 og 2025. „Rithöfundasamband Íslands skorar á ríkisstjórn Íslands að endurskoða atvinnustefnu sína, viðurkenna menninguna sem mikilvægan vaxtarbrodd og skapa íslenskum listamönnum frjótt og lífvænlegt umhverfi til að starfa í. Það er gott að hyggja að gagnaiðnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu, en ef enginn vinnur við að skrifa og skapa fellur allt hitt um sjálft sig. Ísland er ekki verstöð, eða rafhlaða fyrir gagnaver, heldur heimkynni okkar.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Marius látinn laus Erlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent Fleiri fréttir Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Sjá meira