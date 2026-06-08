Innlent

Eldur í vinnu­vél á Álfs­nesi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Reykurinn sést víða að.
Reykurinn sést víða að. Aðsend

Eldur hefur komið upp í vinnuvél í Álfsnesi á Kjalarnesi. Reykjarmökkur sést víða að og lögregla og slökkvilið eru á vettvangi.

Grétar Stefánsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að eldurinn hafi komið upp í vinnuvél á Álfsnessvæðinu. 

Hann getur ekki sagt til um umfang eldsins en segir að unnið sé að því að ráða niðurlögum hans.

Samkvæmt upplýsingum frá Gunnari Dofra Ólafssyni, samskiptastjóra Sorpu, er um að ræða eld sem kom upp í timburhakkara á athafnasvæði Sorpu. 

Aðsend

Fréttin verður uppfærð.

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