„Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Eiður Þór Árnason og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa 8. júní 2026 22:00 Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformanns Samfylkingarinnar, og Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins. Sýn Óvíst er hvort það takist að ljúka þingstörfum í þessari viku líkt og gert er ráð fyrir í starfsáætlun. Ekki hefur verið samið um þinglok og segir þingflokksformaður Samfylkingarinnar að það sé möguleiki þingið teygi sig yfir í næstu viku. Eldhúsdagsumræður eru fyrirhugaðar á miðvikudag. Önnur umræða um frumvarp ríkisstjórnarinnar um stofnun sérstaks innviðafélags sem ætlað er að annast fjármögnun og uppbyggingu samgöngumannvirkja hefur farið fram á Alþingi í dag og stendur hún enn yfir þegar þessi orð eru skrifuð. Einnig stóð til að ræða samgönguáætlun og fjármálaáætlun en alls er óljóst hvort það náist í kvöld. Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, er ekki bjartsýnn á að það takist að ljúka þingstörfum í samræmi við starfsáætlun. „Þetta eru stór mál. Innviðafélagið, sem er náttúrulega algjörlega nýtt konsept og margir enn þá á mælendaskrá í sinni fyrstu ræðu sem er ekkert óeðlilegt. Ég held við séum nú komin þokkalega á veg í samgönguáætlun en fjármálaáætlun er algjörlega órædd. Það er Eldhúsdagur á miðvikudaginn og mér skilst að hann eigi að standa, þannig að það þarf nú ansi mikið að ganga upp svo þingið eigi að klárast í vikunni,“ sagði hann í fréttum Sýnar á sjöunda tímanum í kvöld. Þurfi að semja Fulltrúar stjórnarmeirihlutans og stjórnarandstöðu eru ekki búnir að semja um þinglok, að sögn Guðmundar Ara Sigurjónssonar, þingflokksformanns Samfylkingarinnar. „Við þingflokksformenn erum að hittast afar reglulega og erum að fara að hittast aftur hér síðar í kvöld. Við erum jú stödd í stórum málum sem hófust í umræðu í síðustu viku og hafa verið rædd vel og lengi. Mín tilfinning er nú þannig að um leið og við náum samningum þá myndi nú rakna fljótt upp en það þarf að semja svo að það gangi allt hratt og vel.“ Stefán segir stór ágreiningsmál standa eftir. „Auðvitað eru þetta mörg mál sem eru undir og misstór. Í mörgum þeirra deilum við ekki sömu sýn og eitthvað af þessum málum er mögulega hægt að gera lagfæringar á. Í öðrum erum við bara ósammála, ég meina þannig gengur þetta fyrir sig hér og svo sjáum við bara hver niðurstaðan verður. Hún kemur bara í ljós.“ Tekist var á um Evrópusambandið á þinginu í dag og þurfti forseti að biðja þingmenn um að halda ró sinni í umræðum. Gætu náð saman eftir helgi Guðmundur segir þinglok alltaf kalla á samvinnu flokkanna og fulltrúar þeirra vinni að því í sameiningu. „Það hefur gengið mjög vel í þingstörfunum í allan vetur. Við höfum verið að klára mál jafnt og þétt í gegnum allan þingveturinn og ég bind bara miklar vonir við að það muni ganga vel hérna á lokametrunum líka. Við höfum líka verið að ræða ákveðin þingmannamál sem þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa lagt til. Ég er nú bara bjartsýnn á að við náum að semja fljótlega, hvort sem það verður fyrir eða eftir helgi, það á bara eftir að koma í ljós en við erum bara bjartsýn.“ Alþingi Samfylkingin Framsóknarflokkurinn Tengdar fréttir „Svaraðu spurningunni“ Þingmaður Sjálfstæðisflokksins sakaði utanríkisráðherra um Evrópumet í mótsögn þegar til umræðu var þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður við ESB. Forseti Alþingis þurfti að biðja þingmenn að halda ró sinni í umræðum 8. júní 2026 16:24 Mest lesið Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent Séra Guðni Már kveður Ísland Innlent Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Innlent „Svaraðu spurningunni“ Innlent Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Innlent Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Innlent Fleiri fréttir Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Sjá meira