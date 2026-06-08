Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Kjartan Kjartansson skrifar 8. júní 2026 13:11 Óðinn Freyr Baldursson, formaðu Ungra Evrópusinna, (t.v.) tók við Uppreisnarverðlaununum úr hendir Sverris Páls Einarssonar (t.h.) sem var endurkjörinn formaður Uppreisnar á landsþingi um helgina. Aðsend Ungir Evrópusinnar hlutu verðlaun ungliðahreyfingar Viðreisnar á landsþingi hennar um helgina fyrir að sporna gegn upplýsingaóreiðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Formaður hreyfingarinnar var endurkjörinn á þinginu. Landsþing Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar, fór fram yfir tvo daga um helgina. Sverrir Páll Einarsson, laganemi, var endurkjörin formaður Uppreisnar en María Malmquist var kjörin varaformaður. Svonefnd Uppreisnarverðlaun voru veitt Ungum Evrópusinnum en verðlaunin eru sögð veitt sem þakklætisvottur í garð þeirra sem hafi skarað fram úr í þágu frjálslyndis og almannahagsmuna. Framkvæmdastjórn Uppreisnar rökstuddi valið með því að samtökin hefðu skarað fram úr í að sporna gegn upplýsingaóreiðu og stuðla að upplýstri, góðri og málefnalegri umræðu um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Viðreisn Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Innlent Fleiri fréttir Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Sjá meira