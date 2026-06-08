Innlent

Verð­launuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn ó­reiðu

Kjartan Kjartansson skrifar
Óðinn Freyr Baldursson, formaðu Ungra Evrópusinna, (t.v.) tók við Uppreisnarverðlaununum úr hendir Sverris Páls Einarssonar (t.h.) sem var endurkjörinn formaður Uppreisnar á landsþingi um helgina.
Óðinn Freyr Baldursson, formaðu Ungra Evrópusinna, (t.v.) tók við Uppreisnarverðlaununum úr hendir Sverris Páls Einarssonar (t.h.) sem var endurkjörinn formaður Uppreisnar á landsþingi um helgina. Aðsend

Ungir Evrópusinnar hlutu verðlaun ungliðahreyfingar Viðreisnar á landsþingi hennar um helgina fyrir að sporna gegn upplýsingaóreiðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Formaður hreyfingarinnar var endurkjörinn á þinginu.

Landsþing Uppreisnar, ungliðahreyfingar Viðreisnar, fór fram yfir tvo daga um helgina. Sverrir Páll Einarsson, laganemi, var endurkjörin formaður Uppreisnar en María Malmquist var kjörin varaformaður.

Svonefnd Uppreisnarverðlaun voru veitt Ungum Evrópusinnum en verðlaunin eru sögð veitt sem þakklætisvottur í garð þeirra sem hafi skarað fram úr í þágu frjálslyndis og almannahagsmuna.

Framkvæmdastjórn Uppreisnar rökstuddi valið með því að samtökin hefðu skarað fram úr í að sporna gegn upplýsingaóreiðu og stuðla að upplýstri, góðri og málefnalegri umræðu um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið.

Viðreisn Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður

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