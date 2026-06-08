Innlent

Lýsingar á ó­fremdar­á­standi við Konukot komi á ó­vart

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Úrræðið opnaði í Ármúla um áramótin.
Úrræðið opnaði í Ármúla um áramótin. Vísir/Vilhelm

Kalla þurfti til lögreglu að Konukoti í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum vegna atviks sem þar kom upp, að sögn sviðsstjóra velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg, sem segir lýsingar fyrirtækjaeigenda um ófremdarástand í götunni þó koma á óvart þar sem reksturinn hafi heilt yfir gengið vel að hennar mati.

Fullyrt er í umfjöllun DV sem birt var um helgina að fyrirtækjaeigendur í Ármúla í Reykjavík lýsi því sem kallað er ófremdarástand í götunni vegna skjólstæðinga Konukots í Ármúla 34. Það lýsi sér í reglulegum komum lögreglu- og sjúkrabíla, óþrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin séu á bílum. Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg segir umfjöllunina koma á óvart en Konukot flutti í desember síðastliðnum úr Eskihlíð og í húsnæðið í Ármúla.

„Satt að segja koma þessar lýsingar okkur talsvert á óvart og við könnumst ekki við að það séu fjölmörg atvik að koma þarna upp og jafnvel á hverjum degi. Svo koma líka fram þarna staðhæfingar sem við könnumst ekki við og konunum í Konukoti eru ætlaðar ýmsir hlutir, þannig að við svona könnumst ekki alveg við þessar lýsingar.“

Konurnar séu á viðkvæmum stað í sínu lífi og ljóst að enginn leiti í neyðarskýli af gamni sínu. Rannveig segir það þó gerast að kalla þurfi til lögreglu.

„Því er ekki að neita að það koma upp atvik og það kom upp atvik í síðustu viku sem við brugðumst við og erum að setja á aðgerðaráætlun slík atvik, með því að auka viðveru vorteymisins okkar á staðnum næstu daga og bæta úr lýsingu og fjölga myndavélum og svo erum við líka í góðu samstarfi við lögreglu og heilbrigðisyfirvöld.“

Reksturinn sé með öll tilskilin leyfi og ljóst að aðstaðan sé mun betri heldur en hún hafi verið á sínum tíma í Eskihlíð.

Þú nefnir þetta atvik í síðustu viku, erum við að tala um að það þurfti að kalla til lögreglu, erum við að tala um einhverskonar ógn eða þess háttar? 

„Ég myndi ekki segja að það hafi verið ógn en það var kölluð til lögregla, það er alveg rétt en við erum að bregðast við því vegna þessa atviks sem kom upp og erum með aðgerðir til að bregðast við í slíkum tilvikum. Starfsfólkið í þessum úrræðum mun vera í samtali við fyrirtækjaeigendur í nágrenninu og ég hef fulla trú á því að við getum verið þarna í sátt og samlyndi og munum leggja okkur öll fram til að svo geti verið.“

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