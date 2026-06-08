Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 8. júní 2026 12:03 Úrræðið opnaði í Ármúla um áramótin. Vísir/Vilhelm Kalla þurfti til lögreglu að Konukoti í síðustu viku og stendur til að bæta lýsingu og fjölga myndavélum vegna atviks sem þar kom upp, að sögn sviðsstjóra velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg, sem segir lýsingar fyrirtækjaeigenda um ófremdarástand í götunni þó koma á óvart þar sem reksturinn hafi heilt yfir gengið vel að hennar mati. Fullyrt er í umfjöllun DV sem birt var um helgina að fyrirtækjaeigendur í Ármúla í Reykjavík lýsi því sem kallað er ófremdarástand í götunni vegna skjólstæðinga Konukots í Ármúla 34. Það lýsi sér í reglulegum komum lögreglu- og sjúkrabíla, óþrifnaði í formi sprautunála við húsnæði og skemmdarverkum sem unnin séu á bílum. Rannveig Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg segir umfjöllunina koma á óvart en Konukot flutti í desember síðastliðnum úr Eskihlíð og í húsnæðið í Ármúla. „Satt að segja koma þessar lýsingar okkur talsvert á óvart og við könnumst ekki við að það séu fjölmörg atvik að koma þarna upp og jafnvel á hverjum degi. Svo koma líka fram þarna staðhæfingar sem við könnumst ekki við og konunum í Konukoti eru ætlaðar ýmsir hlutir, þannig að við svona könnumst ekki alveg við þessar lýsingar.“ Konurnar séu á viðkvæmum stað í sínu lífi og ljóst að enginn leiti í neyðarskýli af gamni sínu. Rannveig segir það þó gerast að kalla þurfi til lögreglu. „Því er ekki að neita að það koma upp atvik og það kom upp atvik í síðustu viku sem við brugðumst við og erum að setja á aðgerðaráætlun slík atvik, með því að auka viðveru vorteymisins okkar á staðnum næstu daga og bæta úr lýsingu og fjölga myndavélum og svo erum við líka í góðu samstarfi við lögreglu og heilbrigðisyfirvöld.“ Reksturinn sé með öll tilskilin leyfi og ljóst að aðstaðan sé mun betri heldur en hún hafi verið á sínum tíma í Eskihlíð. Þú nefnir þetta atvik í síðustu viku, erum við að tala um að það þurfti að kalla til lögreglu, erum við að tala um einhverskonar ógn eða þess háttar? „Ég myndi ekki segja að það hafi verið ógn en það var kölluð til lögregla, það er alveg rétt en við erum að bregðast við því vegna þessa atviks sem kom upp og erum með aðgerðir til að bregðast við í slíkum tilvikum. Starfsfólkið í þessum úrræðum mun vera í samtali við fyrirtækjaeigendur í nágrenninu og ég hef fulla trú á því að við getum verið þarna í sátt og samlyndi og munum leggja okkur öll fram til að svo geti verið.“ Málefni heimilislausra Reykjavík Fíkn Félagsmál Jafnréttismál Heilbrigðismál Geðheilbrigði Mest lesið Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Enn í lífshættulegu ástandi Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Innlent Fleiri fréttir Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Sjá meira