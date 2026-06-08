Umsóknum um nám við Háskólann á Akureyri fjölgaði um 8,5% milli ára.
Alls bárust Háskólanum á Akureyri 2.343 umsóknir um nám fyrir haustmisserið 2026, sem samsvarar 8,5 prósenta aukningu á milli ára. Mikil fjölgun varð á umsóknum um nám á meistarastigi en þær jukust um 87,6 prósent frá því í fyrra.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá háskólanum.
Í haust verður boðið upp á nám á bakkalárstigi í lagareldi við Auðlindadeild og í samstarfi við Háskólann á Hólum en alls bárust 28 umsóknir í námið. „Lagareldi er ört vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hefur þörf fyrir sérhæfða menntun aukist verulega á síðustu árum. Umsóknarfjöldinn bendir til þess að nýja námsleiðin mæti skýrri þörf í atvinnulífinu,“ segir í tilkynningunni.
Mikil aðsókn er í nám við hjúkrunarfræðideild en umsóknum við deildina fjölgaði um rúm 10 prósent á milli ára og er grunnnámið í hjúkrunarfræði eitt það eftirsóttasta í Háskólanum á Akureyri.
„Það segir sína sögu að 329 einstaklingar hafi sótt um hjúkrunarfræði við HA í ár þrátt fyrir að aðeins 75 stúdentar geti haldið áfram að loknu fyrsta misseri. Þessar umsóknartölur undirstrika jafnframt hversu mikilvægt er að hér verði byggt upp fullbúið hermisetur sem myndi gera okkur kleift að bjóða fleiri stúdentum námspláss að loknum klásus. Það leikur enginn vafi á því hve mikilvægt það er fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi,“ segir Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri.