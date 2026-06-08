ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 8. júní 2026 11:42 Í hádegisfréttum fjöllum við um umræðurnar á þingi frá því í morgun. Þar var utanríkisráðherra meðal annars spurð út í hvort möguleg innganga Íslands í ESB hefði áhrif á varnarsamninginn við Bandaríkjamenn. Hún segir svo ekki vera. Einnig fjöllum við um málefni Konukots sem nú er staðsett í Ármúla. Lögregla var kölluð til vegna atviks þar í síðustu viku. Við ræðum við sviðsstjóra velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg, sem segir lýsingar fyrirtækjaeigenda um ófremdarástand í götunni koma á óvart þar sem reksturinn hafi heilt yfir gengið vel að hennar mati. Einnig heyrum við í goðsögninni Bubba Morthens sem heillaði aðdáendur sín upp úr skónum á tvennum tónleikum í Laugardalshöll um helgina sem þykja hafa lukkast afar vel. Í sportinu verður svo fjallað um veikindi danska fótboltamannsins Christians Eriksen sem hneig niður í annað sinn á ferlinum í gær. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Svona kemur þú í veg fyrir tvær kröfur vegna kílómetragjalds Neytendur „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Innlent Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Innlent Drengurinn fannst heill á húfi Innlent Ísraelar og Íranir skiptast á skotum en Trump segist við stjórnvölinn Erlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Skutu niður dróna yfir Lettlandi í fyrsta sinn Erlent Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Innlent Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Innlent Fleiri fréttir Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi „Ofurnjósnaskip Pútíns“ í íslenskri lögsögu Framtíð moskítóflugunnar á Íslandi óljós en ræðst á næstu vikum Taka L-listann með sér í meirihluta Óumflýjanlegt að atvinnuleysi aukist Óttaslegnir íbúar binda vonir við nýjan meirihluta Hætt við sýningarflug Airbus-þotu yfir Reykjavík Braut kynferðislega á stúlku sem lá með skerta meðvitund á bráðamóttökunni Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sjá meira