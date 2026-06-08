Innlent

ESB á Al­þingi, Konukot og sáttur Bubbi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
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Í hádegisfréttum fjöllum við um umræðurnar á þingi frá því í morgun. Þar var utanríkisráðherra meðal annars  spurð út í hvort möguleg innganga Íslands í ESB hefði áhrif á varnarsamninginn við Bandaríkjamenn. Hún segir svo ekki vera. 

Einnig fjöllum við um málefni Konukots sem nú er staðsett í Ármúla. Lögregla var kölluð til vegna atviks þar í síðustu viku. Við ræðum við sviðsstjóra velferðarsviðs hjá Reykjavíkurborg, sem segir lýsingar fyrirtækjaeigenda um ófremdarástand í götunni koma á óvart þar sem reksturinn hafi heilt yfir gengið vel að hennar mati.

Einnig heyrum við í goðsögninni Bubba Morthens sem heillaði aðdáendur sín upp úr skónum á tvennum tónleikum í Laugardalshöll um helgina sem þykja hafa lukkast afar vel. 

Í sportinu verður svo fjallað um veikindi danska fótboltamannsins Christians Eriksen sem hneig niður í annað sinn á ferlinum í gær.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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