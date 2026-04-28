Logi Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, fundaði í síðustu viku með fulltrúum Apple í Lundúnum og óskaði eftir því að íslenska verði hluti af iOs-stýrikerfi Apple. Logi fundaði í sömu viku með stjórnendum Spotify og óskaði eftir því að íslensk tónlist yrði kynnt betur á streymisveitunni.
Á fundinum sýndi Logi myndband með kveðjum frá íslenskum listamönnum sem hafa unnið með Apple þar sem þeir lýstu yfir mikilvægi íslenskrar tungu auk þess sem hann afhenti þeim áskorun frá ÖBÍ um aðgengisáskoranir fatlaðra.
„Tilgangurinn var að ná fundi með Apple til að ræða íslenskuna í tækniheimi,“ segir Logi um myndbandið, en hann var til viðtals um þetta í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Myndbandið kostaði um eina milljón að sögn ráðherra.
Hann segir mörg önnur kerfi eins og Android og OpenAi þegar taka íslensku í sín kerfi en Apple hafi ekki gert það. Það sé bagalegt, sérstaklega í ljósi þess hversu margir eiga iPhone og nýta sér tækni þeirra á Íslandi.
Hann segir fyrirtækið einnig hafa verið leiðandi í ýmsum stoðlausnum fyrir fólk sem glímir við fötlun eða fólk með heilabilun og tækin nýtist ekki Íslendingum á meðan viðmótin, raddstýring og annað, eru ekki á íslensku. Logi segir afar bagalegt að fólk geti ekki nýtt þessa tækni aðeins vegna tungumálaörðugleika og stjórnendurnir sem þau hittu hjá Apple hafi tekið vel í þeirra ábendingar um það og áskorun ÖBÍ.
„Apple hefur gjarnan hrósað sér fyrir það að vilja ná til allra og að inngilding allra hópa sé rauður þráður hjá þeim, og við vildum bara banka upp á hjá þeim og ræða við þau hvaða skref við gætum tekið saman, því að þau þurfa ekki að byrja á núlli,“ segir hann og að síðustu ár hafi verið unnin góð vinna við að safna íslenskum gögnum sem geti legið til grundvallar þessari þróun.
Hann segir að eftir fundinn hafi hver „farið til síns heima“ og ætli að hugsa hvað hver geti gert svo þetta geti orðið að veruleika. Svo ætli þau að heyrast aftur.
Hann segir að með myndbandi sem var gert hafi verið tilgangurinn að hreyfa við tilfinningum og Logi telur að það hafi tekist. Myndbandið hafi hreyft við þeim og þeim hafi þótt það „krúttlegt“. Þau hafi í framhaldi rætt önnur verkefni með Íslendingum sem hafi lukkast vel.
„Á endanum gerir það það, en auðvitað er þetta bara stöðug vinna að nudda,“ segir hann um það hvort hann hafi trú á því að ferðin beri árangur. Það sé samt alls ekki þannig að fólk í fyrirtækjum um allan heim sitji og rýni í kort og bendi á Ísland. Það sé nauðsynlegt fyrir Ísland að minna á sig.
Hann telur kostnaðinn við það að innleiða íslensku í stýrikerfið ekki mikinn þegar litið er til heildarkostnaðar fyrirtækisins en það sé í mörg horn að líta og mörg tungumál og hópar hafi verið afskipt.
„Þetta er gríðarlega mikilvægt líka því við erum að sigla inn í tæknibyltingu sem við áttum okkur lítið á hvert mun leiða okkur og ef við ætlum að vera fullgildir meðlimir þar, ef við ætlum að koma okkur upp gervigreindarfullveldi þar sem við getum tryggt okkar gögn í þessum stafræna heimi… þá verðum við einfaldlega að búa til íslenskt risamállíkan,“ segir Logi.
Lilja D. Alfreðsdóttir fór í svipaða ferð sem menningarráðherra og fékk það til dæmis í gegn að íslensk talsetning er inni á Disney streymisveitunni. Logi segir að það sé verið að halda áfram þessari góðu vinnu með þessari ferð. Verkefnið sé á ábyrgð Almannaróms og þau hafi verið með á fundinum vegna dýpri þekkingar sinnar.
Hann segir ekki vera að ræða það núna hvort það eigi að leggja peninga í verkefnið heldur aðeins verið að vekja áhuga Apple á verkefninu. Hann segir fólk meðvitað um mikilvægi Íslendinga og menningararfs okkar.
Logi segir að í sömu ferð hafi einnig verið flogið yfir til Svíþjóðar og rætt við Spotify sem hafi íslenskt viðmót en það hafi skort að það sé horft til Íslands og íslensks markaðar þegar komi að því að hvetja til hlustunar á íslenskri tónlist. Hann segir þeim hafa verið vel tekið þar en þau hafi ekki fengið svör.
Logi ræddi einnig stuttlega um gervigreind og sagði ríkisstjórnina vinna að því að búa til íslenskt mállíkan og að því að tryggja aðgengi að því og færni fólks.