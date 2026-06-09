No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Sigurgeir Þorkelsson skrifar 9. júní 2026 20:28 Um 150 manns komu saman á Austurvelli í vikunni sem leið til að mótmæla frumvarpinu. Vísir/Vilhelm „Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd,“ segja samtökin No Borders í yfirlýsingu í tengslum við lög sem samþykkt voru á Alþingi í dag sem heimila stjórnvöldum að setja á fót svokallaða brottfararstöð. Samtökin hafa meðal annars beitt sér fyrir réttindum flóttafólks. „Ekki einn alþingismaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu,“ segir í yfirlýsingunni. Nokkrar umræður voru um málið á þingi en segja má að umræðan hafi verið meira áberandi úti í samfélaginu. Fjöldinn allur af mannréttindasamtökum hafði lagst gegn samþykkt frumvarpsins. Síðast í gær mættust Tótla I. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, og Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, í sjónvarpsfréttum og ræddu málið. „Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hafa nú innleitt lög sem stuðla að frelsissviptingu saklausra einstaklinga, þar á meðal ósakhæfra barna,“ segir í yfirlýsingunni. No Borders leiddu í vikunni mótmæli gegn frumvarpinu á Austurvelli. „Lögin eru birtingarmynd á siðferðislegu gjaldþroti stjórnvalda og því hvernig valdníðsla getur verið hulin með pólitískri misbeitingu tungumálsins og yfirvarpi.“ „Um er að ræða lagalega heimild til að koma á fót einangrunarbúðum fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og aðra útlendinga,“ segja samtökin. Það sé stefna sem knúin sé „áfram af kerfislægum rasisma, hvítri yfirburðahyggju og þeirri hugmynd þrælahaldsins að hvít yfirstétt geti hneppt brúnt eða svart fólk í fjötra að eigin geðþótta.“ Samtökin hvetja til andspyrnu, tryggja þurfi að brottfararstöðin taki aldrei til starfa. „Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd, skipuleggja andspyrnu og tryggja að aldrei verði hægt að taka búðirnar í notkun og reka þær með öllum tiltækum ráðum.“ Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Innflytjendamál Hælisleitendur Tengdar fréttir Umdeild brottfararstöð leidd í lög Umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð er orðið að lögum. Í brottfararstöð munu útlendingar geta sætt frelsissviptingu vegna ákvörðunar um að þeir skuli yfirgefa landið eða meðan mál sem getur leitt til slíkrar ákvörðunar er til meðferðar. Fjöldi mannúðarsamtaka hefur gagnrýnt frumvarpið, sér í lagi vegna þess að það heimilar frelsissviptingu barna. Slíkri frelsissviptingu eru þó settar þröngar skorður. 9. júní 2026 16:08 Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Innlent Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Innlent Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Fleiri fréttir Olíumengun í Kópavogslæk Hæsta einstaka tjónið vegna netglæpa 114 milljónir króna No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Segir Írani hafa skotið niður þyrlu Bandaríkjanna Stríðið gegn holdétandi flugunni fær nýtt líf „Mjög venjulegt sumarveður“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Kristersson í kröppum dansi á kosningaári Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri Virðist bjartsýnn á að gæfan sé að snúast Úkraínumönnum í hag „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Sjá meira