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No Borders hvetja til and­spyrnu gegn brottfararstöð

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Um 150 manns komu saman á Austurvelli í vikunni sem leið til að mótmæla frumvarpinu.
Um 150 manns komu saman á Austurvelli í vikunni sem leið til að mótmæla frumvarpinu. Vísir/Vilhelm

„Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd,“ segja samtökin No Borders í yfirlýsingu í tengslum við lög sem samþykkt voru á Alþingi í dag sem heimila stjórnvöldum að setja á fót svokallaða brottfararstöð. Samtökin hafa meðal annars beitt sér fyrir réttindum flóttafólks.

„Ekki einn alþingismaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu,“ segir í yfirlýsingunni. Nokkrar umræður voru um málið á þingi en segja má að umræðan hafi verið meira áberandi úti í samfélaginu.

Fjöldinn allur af mannréttindasamtökum hafði lagst gegn samþykkt frumvarpsins. Síðast í gær mættust Tótla I. Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaheilla, og Víðir Reynisson, formaður allsherjar- og menntamálanefndar, í sjónvarpsfréttum og ræddu málið.

„Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hafa nú innleitt lög sem stuðla að frelsissviptingu saklausra einstaklinga, þar á meðal ósakhæfra barna,“ segir í yfirlýsingunni. No Borders leiddu í vikunni mótmæli gegn frumvarpinu á Austurvelli.

„Lögin eru birtingarmynd á siðferðislegu gjaldþroti stjórnvalda og því hvernig valdníðsla getur verið hulin með pólitískri misbeitingu tungumálsins og yfirvarpi.“

„Um er að ræða lagalega heimild til að koma á fót einangrunarbúðum fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd og aðra útlendinga,“ segja samtökin. Það sé stefna sem knúin sé „áfram af kerfislægum rasisma, hvítri yfirburðahyggju og þeirri hugmynd þrælahaldsins að hvít yfirstétt geti hneppt brúnt eða svart fólk í fjötra að eigin geðþótta.“

Samtökin hvetja til andspyrnu, tryggja þurfi að brottfararstöðin taki aldrei til starfa.

„Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd, skipuleggja andspyrnu og tryggja að aldrei verði hægt að taka búðirnar í notkun og reka þær með öllum tiltækum ráðum.“

Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Innflytjendamál Hælisleitendur

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