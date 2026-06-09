Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Jakob Bjarnar skrifar 9. júní 2026 14:53 Stefán Eiríksson útvarpsstjóri hefur fengið bréf frá Haraldi Ólafssyni prófessor. vísir/samsett Nei-sinnar eru æfir vegna Silfurs Ríkisútvarpsins en það var helgað spurningunni um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst og aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Heimsýn, sem berst gegn aðildarviðræðum, hefur sent bréf sem stílað er á Stefán Eiríksson útvarpsstjóra og Stefán Jón Hafstein formann stjórnar Rúv þar sem viðraðar eru þungar áhyggjur af efnistökum Rúv. „Þetta er áhyggjuefni,“ segir Haraldur Ólafsson prófessor, formaður Heimssýnar, en hann ritaði bréfið fyrir hönd samtakanna. „Mér sýnist að trú margra, þar á meðal sumra fréttamanna, á því að embættismenn og fræðimenn séu í eðli sínu hlutlausir sé mjög mikil og oft á skjön við raunveruleikann. Eins hafa margir þá trú að það sé hægt að fá fræðimenn til að koma með „hið rétta svar“ við öllu mögulegu, stundum langt út fyrir það sem hægt er. Það myndi kannski auðvelda lífið. Það var margt sagt í þessu Silfri sem er vægast sagt umdeilanlegt,“ segir Haraldur í stuttu samtali við Vísi. Í Silfrinu voru til viðtals þau Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra og aðalsamningamaður Íslands í aðildarviðræðunum 2009–2013, sem sagði frá því ferli sem tekur við ef þjóðin greiðir atkvæði með því að hefja aftur aðildarviðræður við Evrópusambandið. Aðrir gestir voru Gylfi Magnússon hagfræðiprófessor við HÍ, Kolbeinn Árnason ráðuneytisstjóri atvinnuvegaráðuneytisins, Margrét Einarsdóttir lagaprófessor við HR og Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur. Allt þekktir fylgjendur ESB Í bréfi Heimssýnar segir að áhyggjur samtakanna af Evrópuumræðunni á RÚV séu miklar og fari vaxandi. Nefnt er að um daginn hafi verið umræðuþátturinn Torgið og þar hafi verið teflt fram sérfræðingum sem þekktir eru fyrir stuðning við aðild Íslands að Evrópusambandinu en aðeins Erna Bjarnadóttir, stjórnarmaður í Heimssýn, hafi verið til andsvara. Hún hafi fengið jafn mikinn tíma og Snærós Sindradóttir hjá Evrópuhreyfingunni. Haraldur telur Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í umræðunni um Evrópusambandið og hefur ritað, fyrir hönd Heimssýnar, bréf þar um sem stílað er á Stefán Jón Hafstein formann stjórnar Rúv og Stefán Eiríksson útvarpsstjóra.vísir/vilhelm Þá er nefnt að utanríkisráðherra Austurríkis hafi heimsótt Ísland á dögunum og hún fengið afar rúman tíma á RÚV til að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu án þess að einhver væri til andsvara. „Nú í kvöld, 8. júní, er ætlunin að ræða Evrópumál í Silfrinu. Allir nema einn eru þekktir fylgjendur aðildar að Evrópusambandinu. Enginn þátttakenda er henni andvígur svo vitað sé. Þessi slagsíða er orðin mikil og ekkert lát á henni. Við verðum að biðja ykkur að taka á þessu máli svo eðlileg lýðræðisleg umræða fái þrifist í landinu,“ segir í bréfinu. Á samfélagsmiðlum skiptast menn í tvö horn Haraldur segir að eitt af mörgu sérstöku í þættinum hafi verið að fá Gylfa í þáttinn til að svara spurningunni um hvað honum þætti um gjaldmiðlaskýrsluna. „Ekki seðlabankamenn eða alla hina fræðingana sem hafa gagnrýnt hana opinberlega heldur fyrrverandi ráðherra í Jóhönnu-stjórninni og stuðningsmann inngöngu.“ Ef marka má hatramma umræðu á samfélagsmiðlum, þar sem menn skiptast mjög í tvö horn í afstöðu sinni, svo sem frá þeim félögum Gísla Frey Valdórssyni hlaðvarpsstjóra og Stefáni Einari Stefánssyni blaðamanni á Morgunblaðinu, eru allir þessir aðilar sem kynntir voru til sögunnar sem sérfróðir um Evrópusambandið hlynntir inngöngu í ESB. Hins vegar liggur fyrir að þeir sem telja það eina rétta í stöðunni að segja „Já“ þann 29. ágúst næstkomandi eru afar ánægðir með þáttinn og telja hann hafa verið afar upplýsandi. „Þetta er alveg öfgalaust og mjög fróðlegt,“ segir til að mynda Illugi Jökulsson rithöfundur og álitsgjafi um þáttinn. Einhvers staðar þar á milli leggur Þorvaldur Sverrisson ráðgjafi orð í belg og segir háðskur á sinni Facebook-síðu: „Óþægilegt að horfa á Silfrið í kvöld. Hlutdrægt og óskiljanlegt af hverju það var ekki hægt að útvega a.m.k. einn geltandi hund og einn taugaveiklaðan nasista til að fá ballans í umræðuna.“ Dagur ánægður með þáttinn Þátturinn var nefndur í störfum þingsins fyrr í dag og lýsti Dagur B. Eggertsson Samfylkingu yfir mikilli ánægju með þáttinn, loksins væru þetta mál rædd af yfirvegun, ígrundun og þekkingu í stað upphrópana og frammíkalla. „Stundum fá bábiljur mesta athygli í umræðunni.“ Sigríður Á. Andersen og Dagur B. Eggertsson. Þau voru ekki sammála um þátt Ríkissjónvarpsins.vísir/arnar/anton brink Sigríður Á. Andersen sagði á móti að það kæmi hreint ekki á óvart að Dagur væri ánægður með þáttinn. „Þátturinn var með nokkrum ólíkindum og það kemur ekki á óvart að Degi hafi hlýnað um hjartræturnar,“ sagði Sigríður. Hún sagði að öllum væri ljóst hver afstaða sérfræðinganna „svokölluðu“ væri. Sigríður Hagalín Björnsdóttir var umsjónarmaður hins mjög svo umdeilda þáttar. Hún segist bara starfsmaður á plani og vill vísa öllum spurningum til Stefáns Eiríkssonar útvarpsstjóra og/eða Baldvins Þórs Bergssonar varafréttastjóra. Eða í yfirlýsingu sína frá í gær þar sem segir að þátturinn fjalli ekki um hvort segja eigi já eða nei í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvort ganga eigi inn í ríkjasambandið. Heldur hvers konar ferli taki við, hvað af fyrri samingaviðræðum nýtist áfram ef þjóðin segi já. Skilur að heitar tilfinningar séu í málinu Baldvin Þór segir að bréfið sé stílað á útvarpsstjóra og útvarpsráð. En hann geti þó sagt að hann skilji vel að það séu heitar tilfinningar í þessari umræðu. „Þá er mikilvægt fyrir báðar fylkingar að gæta sanngirni í gagnrýni og tiltaka ekki aðeins atriði sem þau telja styðja við sinn málflutning. Baldvin Þór Bergsson er varafréttastjóri Ríkisútvarpsins. vísir/anton brink Þarna er til dæmis talað um Torgið en ekki nefnt að í þættinum voru birt viðhorf SA, SFS, SI og Bændasamtakanna sem voru öll frekar neikvæð auk þess sem ég held að þau sem voru í settinu munu nú seint teljast öll í já-liðinu,“ segir Baldvin Þór með vísan til bréfs Heimssýnar. Hann segir að Ríkisútvarpið muni birta reglur fyrir kosningar, sem vonandi verður á morgun. „Og eins og lög kveða á um munum við birta efni frá báðum fylkingum, þeim að kostnaðarlausa á okkar miðlum þegar nær dregur. Og svo held ég að það sé sjaldnast hollt að gagnrýna þætti áður en þeir fara í loftið,“ segir Baldvin Þór í samtali við Vísi. Fjölmiðlar Ríkisútvarpið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Samfélagsmiðlar Tengdar fréttir Sigmundur Davíð helsti áhrifavaldur á afstöðu Össurar í ESB-málinu Hin hatramma umræða um aðildarviðræður við Evrópusambandið, en þjóðaratkvæðagreiðsla er fyrirhuguð 29. ágúst, er nú hafin og skeytin fljúga vinstri hægri og fer þar ýmislegt á milli mála. Er þá ekki best að heyra í manninum sjálfum sem var í miðju átakanna þegar hlé var gert á viðræðunum á sínum tíma? 25. mars 2026 07:02 Mest lesið „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Innlent Fleiri fréttir Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Sjá meira