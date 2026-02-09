Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 09:50 Vaka Agnarsdóttir, Egill Gauti Sigurjónsson og Elías Geir skipa Inspector Spacetime. Aðsend „Þetta er auðvitað sjúklega skemmtilegt,“ segir Egill Gauti Sigurjónsson tónlistarmaður sem er í íslensku danshljómsveitinni Inspector Spacetime en lag þeirra Party at my house ómar í splunkunýrri iphone auglýsingu tæknirisans Apple. Hljómsveitin er farin að vekja athygli út fyrir landsteinana en hún var stofnuð árið 2020 og frægasta lag hennar er líklega smellurinn Dansa og bánsa. Ásamt Agli Gauta eru Vaka Agnarsdóttir og Elías Geir í hljómsveitinni og undanfarið hafa þau fært sig yfir í enska texta. Hér má sjá auglýsinguna: „Apple auglýsingin kemur til í gegnum bransalið vestanhafs,“ segir Egill Gauti í samtali við blaðamann. „Áróra umboðsmaðurinn okkar er búin að vera í sambandi við konu úti sem sérhæfir sig í svona „sync-i“, það er að segja að finna lög og tónlistarfólk sem passar við ákveðnar auglýsingar og verkefni. Við sendum henni stundum lög og svo allt í einu fengum við bara staðfest að þetta lag oikkar Party at my house yrði notað í auglýsingu fyrir nýjan Iphone.“ Hann segir tilfinninguna sannarlega steikta. „Þetta er svolítið súrrealískt, ég verð að viðurkenna það, en þetta er auðvitað sjúklega skemmtilegt. Við erum búin að vera að koma fram á tónleikum erlendis sem hefur gengið mjög vel og erum rosalega opin fyrir því sem koma skal. Maður fylgir bara flæðinu,“ segir Egill Gauti glaður í bragði um framhaldið. Tónlist Íslendingar erlendis Mest lesið Stjörnulífið: „Já, ég er klámfíkill“ Lífið Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ Lífið Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Að vera neitað um listamannalaun reyndist algjör frelsun Lífið Prinsinum hafi verið hent út á miðnætti Lífið Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ Tónlist Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið Hamilton ætlar ekki að bruna Lífið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira