Lögreglan hefur aftur fellt niður rannsókn á málum er tengjast meintum kynferðisbrotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Ríkissaksóknari hafði gert lögreglunni að rannsaka málin betur en lögregla segir þá ákvörðun byggða á misskilningi.
Rúv greindi fyrst frá en Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, greinir einnig frá þessu í samtali við Vísi.
„Ríkissaksóknari var því miður ekki með allar upplýsingar í málinu,“ segir Hildur og segir að það sem ríkissaksóknari hafi farið fram á að yrði rannsakað betur hafi þegar verið gert en að þær upplýsingar hafi ekki fyrir í þeim gögnum sem Ríkissaksóknari hafði undir höndum þegar ákvörðunin var tekin.
Með þessu er öllum málum lögreglu sem tengjast Múlaborg nú lokið, að sögn lögreglu.
„Þau fólu okkur að taka [rannsóknina] upp og við gerðum það, en bara að forminu til. Svo lokuðum við málinu aftur,“ bætir Hildur við.
Aðeins var kært í einu máli er tengist Múlaborg en þar féll dómur í maí þar sem hinn tvítugi starfsmaður Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Greint var frá því í dag að hann hyggðist ekki áfrýja.
Í upphafi höfðu mál sautján barna á leikskólanum verið tekin til skoðunar hjá lögreglunni, foreldrar þrettán barna kærðu meint brot starfsmannsins en rannsókn var hætt hjá tíu þeirra og þrjú send til héraðssaksóknara, sem kærði svo aðeins í máli eins barns.
Foreldrar fjögurra barna kærðu ákvörðun lögreglunnar til ríkissaksóknara og hefur saksóknaraembættið nú sent þrjú málanna til frekari rannsóknar hjá lögreglu.