Olíumengun í Kópavogslæk Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. júní 2026 21:06 Olían sást greinilega í læknum. Samsett/Aðsend Olíumengun í Kópavogslæk hefur vakið athygli íbúa í bænum. Einn þeirra segir það ekki í fyrsta skipti sem einhvers konar mengun berst í lækinn. „Við hjónin göngum dalinn nærri daglega og þetta kemur fyrir af og til að maður verður var við að það er eitthvað sem fer í lækinn. Þetta var óvenju mikið og lykt sem fylgdi þessu, megn olíulykt,“ segir Hanna Fríða Jóhannsdóttir, íbúi í Kópavogi. Hún birti myndir af olíumenguninni í læknum í Facebook-hóp íbúa hverfisins. Mengunin sást hvað best á brúnni vestan við Digranesveg en eftir því sem Hanna Fríða gekk lengra virtist mengunin leysast upp í læknum. Hún hyggst tilkynna mengunina til Kópavogsbæjar. „Það er heilmikið lífríki í læknum. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem eitthvað fer í lækinn,“ segir hún. Hvítur lækur Á árum áður hefur töluvert verið fjallað um Kópavogslæk og mengun sem leitar út í hann. Árið 2011 mældist saurkólígerlamengun langt yfir ásættanlegum mörkum, nokkrum mánuðum eftir að Kópavogsbær ákvað að gera verulegt átak í því að finna rangtengingar skólplagna. Umræddar tengingar eru þegar skólplagnirnar eru tengdar inn á regnvatnslagnir og fer skólpið óhreinsað í lækina í stað þess að fara í skólphreinsistöð. Þá vakti það einnig töluverða athygli árið 2013 þegar lækurinn varð hvítur vegna mengunar og árið 2018 þegar málning fór í niðurfall á lóð Málningar hf. Umhverfismál Kópavogur Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Innlent Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Innlent Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Innlent „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Fleiri fréttir No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð „Farið að líða mjög illa á sálinni að horfa á lík og sundurtætta líkama“ Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Sjá meira