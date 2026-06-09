Innlent

Olíu­mengun í Kópavogslæk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Olían sást greinilega í læknum.
Olían sást greinilega í læknum. Samsett/Aðsend

Olíumengun í Kópavogslæk hefur vakið athygli íbúa í bænum. Einn þeirra segir það ekki í fyrsta skipti sem einhvers konar mengun berst í lækinn.

„Við hjónin göngum dalinn nærri daglega og þetta kemur fyrir af og til að maður verður var við að það er eitthvað sem fer í lækinn. Þetta var óvenju mikið og lykt sem fylgdi þessu, megn olíulykt,“ segir Hanna Fríða Jóhannsdóttir, íbúi í Kópavogi.

Hún birti myndir af olíumenguninni í læknum í Facebook-hóp íbúa hverfisins. Mengunin sást hvað best á brúnni vestan við Digranesveg en eftir því sem Hanna Fríða gekk lengra virtist mengunin leysast upp í læknum. Hún hyggst tilkynna mengunina til Kópavogsbæjar.

„Það er heilmikið lífríki í læknum. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem eitthvað fer í lækinn,“ segir hún.

Hvítur lækur

Á árum áður hefur töluvert verið fjallað um Kópavogslæk og mengun sem leitar út í hann. 

Árið 2011 mældist saurkólígerlamengun langt yfir ásættanlegum mörkum, nokkrum mánuðum eftir að Kópavogsbær ákvað að gera verulegt átak í því að finna rangtengingar skólplagna. Umræddar tengingar eru þegar skólplagnirnar eru tengdar inn á regnvatnslagnir og fer skólpið óhreinsað í lækina í stað þess að fara í skólphreinsistöð.

Þá vakti það einnig töluverða athygli árið 2013 þegar lækurinn varð hvítur vegna mengunar og árið 2018 þegar málning fór í niðurfall á lóð Málningar hf. 

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