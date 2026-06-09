Innlent

Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Flugvélin var flutt á brott.
Flugvélin var flutt á brott. Austurfrétt/Gunnar

Lítilli einkaflugvél hlekktist í lendingu á flugvelli Egilsstaða fyrr í dag með þeim afleiðingum að hjól brotnaði. Flugmaðurinn er óhultur.

„Þetta var lítil einkavél. Það var einn maður um borð sem var að koma frá Færeyjum,“ segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia. 

Gunnar, ritstjóri Austurfrétta, var á vettvangi.Austurfrétt/Gunnar

Þegar vélin kom inn til lendingar hlekktist á henni og brotnaði hjól. Flugmanninn sakaði ekki en Austurfrétt greindi fyrst frá.

Vélin var stopp á brautinni sjálfri um tíma en var flutt annað innan við klukkustund síðar að sögn Guðjóns. Rannsóknarnefnd samgönguslysa tók síðan við vettvanginum.

Seinka þurfti flugi Icelandair.Austurfrétt/Gunnar

Vegna þessa þurfti að seinka flugferð Icelandair frá Egilsstöðum til Reykjavíkur. Hún átti að lenda í Reykjavík klukkan 16:40 en lenti loks rétt fyrir klukkan sjö.

Flug Egilsstaðaflugvöllur

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