Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. júní 2026 23:14 Flugvélin var flutt á brott. Austurfrétt/Gunnar Lítilli einkaflugvél hlekktist í lendingu á flugvelli Egilsstaða fyrr í dag með þeim afleiðingum að hjól brotnaði. Flugmaðurinn er óhultur. „Þetta var lítil einkavél. Það var einn maður um borð sem var að koma frá Færeyjum,“ segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia. Gunnar, ritstjóri Austurfrétta, var á vettvangi.Austurfrétt/Gunnar Þegar vélin kom inn til lendingar hlekktist á henni og brotnaði hjól. Flugmanninn sakaði ekki en Austurfrétt greindi fyrst frá. Vélin var stopp á brautinni sjálfri um tíma en var flutt annað innan við klukkustund síðar að sögn Guðjóns. Rannsóknarnefnd samgönguslysa tók síðan við vettvanginum. Seinka þurfti flugi Icelandair.Austurfrétt/Gunnar Vegna þessa þurfti að seinka flugferð Icelandair frá Egilsstöðum til Reykjavíkur. Hún átti að lenda í Reykjavík klukkan 16:40 en lenti loks rétt fyrir klukkan sjö. Flug Egilsstaðaflugvöllur Mest lesið Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Innlent „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Strunsaði úr viðtali: „Þú ert annaðhvort spillt eða heimsk“ Erlent Marius látinn laus Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Innlent Fleiri fréttir Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Safnað fyrir foreldra Bergs Ottós Áfrýjar ekki dómi fyrir brot á Múlaborg Gervigreindin aukið hraða netsvika gríðarlega Góður gangur í fundarhöldum um þinglok Enn tekist á um þingstörfin og gervigreindin eykur hættuna á netglæpum Jóna Árný endurráðin bæjarstjóri „Fórnarlambið látið borga brúsann“ Skoða hvernig brotthvarfi Bandaríkjanna úr hafrannsóknum verður mætt Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Sjá meira