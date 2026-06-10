Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Árni Sæberg skrifar 10. júní 2026 10:03 Landlæknir hvetur til ítrustu varúðar við ávísun lyfja. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm Frá 1. janúar 2024 til 31. maí 2026 lauk 64 eftirlitsmálum á lækna og tannlækna vegna lyfjaávísana. Einu máli lauk með takmörkun á starfsleyfi. Í tilkynningu þess efnis á vef Embættis landlæknis segir að það hafi eftirlit með lyfjaávísunum heilbrigðisstarfsmanna. Eftirlitið byggi annars vegar á frumkvæðisathugunum þar sem lyfjagagnagrunnur embættisins sé notaður. Hins vegar sé um að ræða eftirlit á grundvelli ábendinga frá til dæmis apótekum, Sjúkratryggingum, Lyfjastofnun og heilbrigðisstarfsmönnum. Frá 1. janúar 2024 til 31. maí 2026 hafi 64 eftirlitsmálum á lækna og tannlækna vegna lyfjaávísana verið lokið. Í sumum tilvikum hafi um fleiri en eitt mál verið að ræða á sama einstaklinginn. Einu máli hafi lokið með takmörkun á starfsleyfi, 10 málum með áminningu og 24 málum með formlegum tilmælum til úrbóta. Viðurlagaúrræðum hafi ekki verið beitt í 25 málum. Þann 1. júní 2026 hafi 43 eftirlitsmál vegna lyfjaávísana verið í ferli hjá embætti landlæknis. „Embætti landlæknis hvetur til ítrustu varúðar við ávísun lyfja, jafnt ávana- og fíknilyfja til dæmis örvandi ADHD-lyfja, ópíóíða, svefnlyfja og slævandi lyfja, sem og annarra lyfja, ekki hvað síst lyfja sem þekkt er að rata mögulega í sölu á svörtum markaði. Má í því samhengi nefna Botox, Ozempic, testósterón og lyf við ristruflunum.“ Lyf Heilbrigðismál Embætti landlæknis Mest lesið Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Innlent Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Innlent „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Innlent Tryggvi Gíslason er látinn Innlent Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Innlent Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Innlent Gerir Repúblikönum á þingi enn lífið leitt Erlent Marius sleppur ekki eftir allt saman Erlent „Þetta er hreinn uppspuni“ Innlent Íranir gerðu hefndarárásir á herstöðvar í nágrannaríkjunum Erlent Fleiri fréttir Starfsleyfi takmarkað vegna lyfjaávísana Leiðtogaskipti hjá Sósíalistaflokknum Bein útsending: Ræða öryggis- og stjórnmálasamstarf á Eystrasaltssvæðinu Fjölskyldur hafi þegar hætt við að flytja aftur til Grindavíkur Eldhúsdagur runninn upp Fræsa og malbika Reykjanesbraut við Smáralind í kvöld Tryggvi Gíslason er látinn Öskur, reykelsisfnykur, greiðslufall og gámarót Stefna á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði Samþykkt frumvarpsins framkalli ekki sigurtilfinningu Vegasjoppan sem byggði kamar fyrir Kristján tíunda Hlekktist í lendingu á Egilsstaðaflugvelli Fær nýjar kröfur fimmtán mánuðum eftir andlát eiginkonunnar Sósíalisti fékk boðsferð til Kína Olíumengun í Kópavogslæk „Netglæpamenn munu nýta sér þetta hratt og á skaðlegan hátt“ No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð Hringbraut eins og rússnesk rúlletta Handtekinn á bíl með nagladekkjum „Þetta er hreinn uppspuni“ Fjöldi netbrota fjórfaldast og dómsmálaráðherra í beinni um brottfararstöð „Vona að Uber fái aldrei leyfi til að starfa á Íslandi“ Umdeild brottfararstöð leidd í lög Fimm úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald Hætta aftur rannsókn á Múlaborgarmálum Íbúar á flæðiskeri staddir eftir samdrátt í umsvifum Icelandair Telja Ríkisútvarpið bullandi hlutdrægt í ESB-málinu Landris og kvikusöfnun heldur áfram Trúir ekki öðru en að nýir herrar fjarlægi „níðstöngina“ Enginn þurfi að óttast að vera skilinn frá maka sínum Sjá meira