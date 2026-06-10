Innlent

Starfs­leyfi tak­markað vegna lyfjaávísana

Árni Sæberg skrifar
Landlæknir hvetur til ítrustu varúðar við ávísun lyfja. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti.
Landlæknir hvetur til ítrustu varúðar við ávísun lyfja. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm

Frá 1. janúar 2024 til 31. maí 2026 lauk 64 eftirlitsmálum á lækna og tannlækna vegna lyfjaávísana. Einu máli lauk með takmörkun á starfsleyfi.

Í tilkynningu þess efnis á vef Embættis landlæknis segir að það hafi eftirlit með lyfjaávísunum heilbrigðisstarfsmanna. Eftirlitið byggi annars vegar á frumkvæðisathugunum þar sem lyfjagagnagrunnur embættisins sé notaður. Hins vegar sé um að ræða eftirlit á grundvelli ábendinga frá til dæmis apótekum, Sjúkratryggingum, Lyfjastofnun og heilbrigðisstarfsmönnum.

Frá 1. janúar 2024 til 31. maí 2026 hafi 64 eftirlitsmálum á lækna og tannlækna vegna lyfjaávísana verið lokið. Í sumum tilvikum hafi um fleiri en eitt mál verið að ræða á sama einstaklinginn. Einu máli hafi lokið með takmörkun á starfsleyfi, 10 málum með áminningu og 24 málum með formlegum tilmælum til úrbóta. Viðurlagaúrræðum hafi  ekki verið beitt í 25 málum.

Þann 1. júní 2026 hafi 43 eftirlitsmál vegna lyfjaávísana verið í ferli hjá embætti landlæknis.

„Embætti landlæknis hvetur til ítrustu varúðar við ávísun lyfja, jafnt ávana- og fíknilyfja til dæmis örvandi ADHD-lyfja, ópíóíða, svefnlyfja og slævandi lyfja, sem og annarra lyfja, ekki hvað síst lyfja sem þekkt er að rata mögulega í sölu á svörtum markaði. Má í því samhengi nefna Botox, Ozempic, testósterón og lyf við ristruflunum.“

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